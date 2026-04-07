웰컴저축은행, '이세돌 황금 바둑알' 이벤트…AI뱅킹 체험 확대

AI 핵심 요약beta
- 웰컴저축은행이 7일 AI뱅킹 런칭 캠페인으로 이벤트를 시작했다.
- 모바일 앱에서 AI금융비서 웰사로 이세돌 호출 후 5회 이체 시 응모된다.
- 추첨으로 황금 바둑알 등 경품을 주며 5월 15일 당첨자를 발표한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
금 1돈 바둑알·상품권 등 경품 제공
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 웰컴저축은행이 'AI뱅킹' 서비스 확산을 위해 고객 참여형 이벤트를 진행하며 디지털 금융 경험 확대에 나선다.
웰컴저축은행은 7일 'AI뱅킹' 런칭 캠페인의 일환으로 '이세돌의 황금 바둑알을 잡아라' 이벤트를 오는 30일까지 진행한다고 밝혔다.
이번 이벤트는 음성 기반 금융 서비스인 'AI금융비서'를 고객이 직접 체험할 수 있도록 기획됐다. 이용자는 모바일 앱 '웰컴디지털뱅크(웰뱅)'에서 AI금융비서 '웰사'를 통해 '이세돌'을 호출한 뒤, 해당 기능으로 5회 이상 이체를 완료하면 자동 응모된다.
참여 고객 중 추첨을 통해 총 5명에게 금 1돈으로 제작된 '황금 바둑알'을 제공하며, 이외에도 백화점 상품권, 생성형 AI 서비스 구독권, 커피 쿠폰 등 다양한 경품이 마련됐다. 당첨자는 5월 15일 발표된다.
이와 함께 TV 광고를 시청한 뒤 정답을 맞히는 '빈칸 퀴즈 이벤트', AI금융비서 사용 후 개선 아이디어를 제안하는 '웰사야, 부탁해' 이벤트 등 추가 참여 프로그램도 운영된다.
앞서 웰컴저축은행은 지난 1일 디지털뱅킹을 넘어 'AI뱅킹' 전환을 선언하고, 이세돌과 함께 한 광고 캠페인을 선보인 바 있다.
웰컴저축은행 관계자는 "이번 이벤트는 고객이 대화형 금융 서비스를 자연스럽게 경험할 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다"며 "향후에도 고객 참여를 기반으로 AI뱅킹 서비스를 지속적으로 고도화해 나갈 계획"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com