교육부, 지역 기반 유보혁신 워크숍…"3년 성과 넘어 안착으로"

AI 핵심 요약beta
- 교육부가 7일 8일부터 9일 서울에서 유아교육 워크숍을 연다.
- 3년간 지역 기반 유보혁신 사업 성과를 점검하고 우수사례를 공유한다.
- 참여 지역 8곳이 협력해 자생 모델 구축과 비참여 지역 확산을 추진한다.
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8개 참여지역 성과 공유…비참여 지역 확산 기반 마련
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 육아정책연구소는 오는 8일부터 9일까지 서울 프레지던트호텔에서 '2026 지역 기반형 유아교육·보육 혁신 지원사업 상반기 정책 공동연수'(워크숍)를 진행한다고 7일 밝혔다.
이번 워크숍은 지난 3년간 추진해 온 지역 기반형 유아교육·보육 혁신 지원사업의 성과를 종합 점검하고 지역 현장에 안착한 우수사례와 자생화 전략을 공유하기 위해 마련됐다. 행사에는 사업에 참여한 교육청·지자체·대학 담당자를 비롯해 비참여 지역 교육청과 지자체, 관련 기관·단체 관계자, 전문가 등 100여 명이 참석한다.
이 사업은 지역 중심의 유아 공교육 질을 높이고 유보통합 연계를 촉진하기 위해 교육부가 2024년부터 추진해 온 사업이다. 사업 초기부터 참여한 8개 지역을 중심으로 교육부와 각 지역의 교육청, 지자체, 대학이 함께 협력해 왔다. 참여 지역은 경기, 부산, 울산, 인천, 충북과 대구 북구·달성, 전남 영암, 전북 익산이다.
사업 1년 차인 2024년에는 교육청-지자체-대학 간 협력체계를 구축하고 지역 여건을 반영한 맞춤형 교육·방과후 과정을 개발해 시범 운영하는 데 초점을 맞췄다. 2년 차인 2025년에는 지역별 특성을 반영한 운영 모델을 본격 실행하고 지역 협력체계를 넓히면서 현장 중심의 정책 추진을 강화했다.
3년 차이자 최종 연도인 올해는 단기 성과를 넘어 교육청-지자체-대학 간 협력체계의 안정적 정착, 지역 자생형 유보혁신 모델 구축, 우수사례 전파·확산을 핵심 과제로 삼는다. 특히 참여 지역 내부의 성과 공유를 넘어 검증된 우수사례를 비참여 지역까지 확산할 수 있는 기반을 마련하는 데 무게를 둘 방침이다.
지역별 성과도 다양하다. 부산은 지역 특색을 반영한 'BTS 교육과정'과 'HuG 방과후과정'을 운영하며 유보통합 연계 프로그램과 교원·학부모 역량 강화 지원을 이어가고 있다. 대구 북구·달성은 유보 이음교육과 웰니스 기반 방과후 과정, 대학 연계 체험 프로그램, 지역 축제 연계 공동행사 등을 추진 중이다. 인천은 '인천아이이음' 온라인 플랫폼과 대학 캠퍼스 연계 놀이체험 프로그램을 운영하고 있으며, 울산은 지역 자원을 활용한 '울산사랑 놀이터'와 '도담도담 에코로드' 프로그램 등을 통해 울산형 유보혁신 모델을 확산하고 있다.
이밖에도 경기 용인·의정부는 공동 교육 프로그램과 발달지원센터 연계 교사연수를 확대하고 있고, 충북은 도서관 연계 '책쏙 프로그램'을 운영하며 독서 기반 유아교육 모델을 키우고 있다. 전북 익산은 지역 먹거리와 기업 자원을 활용한 프로그램, 심리·정서 지원 사업을 추진하고 있으며 전남 영암은 다문화 교육 강화와 공동교육과정 운영, '영암 i-행복 페스티벌' 등을 통해 지역 확산에 나서고 있다.
김정연 교육부 영유아지원관은 "이번 공동연수 워크숍은 3년간 축적된 지역 기반형 유보혁신 지원사업의 성과를 공유하고 각 지역의 우수사례가 다른 지역으로 확산하는 계기를 마련하는 뜻깊은 자리"라며 "앞으로도 지역 중심의 유보혁신이 계속되도록 정책적 연계를 강화해 나가겠다"고 전했다.
jane94@newspim.com