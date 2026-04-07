전국 광역단체장 4월7일 일정

AI 핵심 요약beta
- 김진태 강원도지사 6일 삼척서 게이트볼대회 참석한다.
- 김영환 충북지사 6일 언론사 인터뷰한다.
- 이장우 대전시장 6일 확대간부회의 주재한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲김진태 강원도지사
- (사)대한노인회 도 연합회장기 게이트볼대회(10:00 삼척종합운동장)
- 강릉~삼척 고속화철도 추진계획 브리핑(11:30 삼척시 사직동 일대)
- 비상경제 점검 확대간부회의 (15:30 신관 대회의실)
- KBS춘천 '7시 뉴스' 생방송 인터뷰(19:20 KBS춘천스튜디오)
▲김영환 충북지사
- 언론사 인터뷰(10:00 섬기는방)
▲이장우 대전시장
- 확대간부회의(09:00 대회의실)
- 2026 대전광역시 제54회 보건의 날 기념식(13:30 중회의실)
- 2026 이응노미술관 현대미술작가전 '연민' 개막식(15:00 이응노미술관)
▲김하균 세종시장 권한대행
- 제211회 조례규칙심의회(08:40 집현실)
- 간부회의(09:00 집현실)
▲김태흠 충남지사
- 코리아 풋볼파크 개관식(14:00 코리아풋볼파크 실내훈련장)
▲김관영 전북지사
- 공식 일정 없음
▲고광완 광주시장 직무대행
- 정책현장 방문(14:00 인공지능산업 융합사업단)
▲황기연 전남지사 권한대행
- 국토부 방문(14:00 세종)
- 전남광주 정책협의체 제3차 회의(17:30 나주)
▲박형준 부산시장
- 2026 상반기 매경 원아시아 포럼 개회식(08:00 파라다이스호텔)
- 제54회 보건의 날 기념식(10:30 1층 대강당)
- 대한노인회 부산광역시연합회 신임 회장단 접견(13:30 의전실)
▲박완수 경남지사
- 김해 국제 비즈니스 도시 조성 관련 브리핑(09:40 프레스센터)
- 경상남도 인공지능 산업 자문회의(10:30 도정회의실)
- 제431회 도의회 임시회 제1차 본회의(14:00 도의회)
▲김두겸 울산시장
- 2028 울산국제정원박람회 추진상황 보고회 (10:30 2층 대회의실)
▲유정복 인천시장
- 통상업무
▲김성중 경기도지사 권한대행
- 고양 BTS 공연 안전 현장점검(14:00 고양종합운동장)
▲박천수 제주도지사 권한 대행
- 사회적자본육성위원회 정례회의(10:30 삼다홀)
- 제9차 제주RISE위원회 회의(14:00 탐라홀)
[전국종합=뉴스핌]