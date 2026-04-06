평택제천고속도로서 주행 중 차량 화재...인명피해 없이 전소

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[평택=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6일 아침 평택제천고속도로를 달리던 승용차에서 화재가 발생해 차량이 전소됐다.

6일 아침 평택제천고속도로를 달리던 승용차에서 화재가 발생해 차량이 전소됐다. [사진=경기도소방재난본부]

소방당국 등에 따르면 이날 오전 7시 40분경 경기 평택시 고덕면 평택제천고속도로 상에서 주행 중이던 차량에 불이 났다.

운전자는 주행 중 차량 후방에서 짙은 연기가 발생하는 것을 확인하고 갓길에 차를 세웠으며, 보닛 틈으로 불꽃이 분출되자 즉시 대피 후 119에 신고했다.

신고를 접수한 소방당국은 장비 8대와 인력 23명(소방 21명, 경찰 2명)을 현장에 급파했다. 오전 7시 55분경 현장에 도착한 소방대원들은 진화 작업을 벌여 신고 접수 약 20분 만인 오전 8시 1분경 불을 완전히 껐다.

이 불로 차량이 전소되는 재산 피해가 발생했으나, 운전자의 빠른 대피로 다행히 인명피해는 없는 것으로 확인됐다.

경찰과 소방당국은 차량 엔진룸 부근에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사 중이다.

1141world@newspim.com