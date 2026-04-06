강훈식 "담합 기업, 반성없이 '내부고발자 색출'…검찰, 대응 방안 강구하라"

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6일 수석보좌관회의 주재

"필요하면 즉각 대응" 주문

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 6일 일부 기업들 사이에서 담합에 대한 '내부 고발자 색출'이 이뤄지고 있다고 지적하며 관계 부처에 대응 방안을 주문했다.

안귀령 청와대 부대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 강 실장이 청와대 수석보좌관 회의를 주재하며 "일부 기업에서 반성 없이 내부고발자를 색출하거나 증거를 인멸하는 등의 입단속을 넘어 사생활 침해까지 이어지는 사례가 발생하고 있다"고 말했다고 전했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 29일 오전 서울 강서구 대한한의사협회 회관에서 열린 '제70회 정기대의원 총회'에서 이재명 대통령의 축사를 대독하고 있다. 2026.03.29 ryuchan0925@newspim.com

강 실장은 "공정거래위원회가 기업의 담합 행위에 대해 엄정하게 대응하고 있고, 적발된 기업들이 부당하게 인상한 가격을 인하하는 등 실질적인 효과도 나타나고 있다"고 평가했다. 강 실장은 다만 공정위와 검찰에 기업의 내부고발자 색출 행위 상황을 면밀히 점검하고, 필요 시 즉각 대응하는 방안을 강구하라고도 했다.

강 실장은 또 지난달 28일 최근 경찰이 보복 대행 범죄 조직 총책을 검거해 구속한 사례를 언급하며 "사적 보복을 알선하는 중대한 범죄"라고 지적했다.

그러면서 강 실장은 "보복 대행 범죄는 개인 간 갈등을 법적 절차가 아닌 폭력으로 해결하려는 불법 행위"라며 "이러한 범죄가 확산될 경우 우리 공동체에 불신과 두려움을 키우고 사회 전반의 불안을 조장할 우려가 있다"고 했다.

강 실장은 경찰청에 불법 광고나 중개 행위까지 포함해 관련 범죄를 적극적으로 수사해 줄 것을 요청했다.

pcjay@newspim.com