장애인고용공단, '포용금융' 실현 지원…은행권 장애인 고용 활성화 간담회 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국장애인고용공단은 7일 고용노동부 등과 은행권 장애인 고용 간담회를 열었다.
- 지난달 MOU 후속으로 20개 은행 인사부서장에 고용지원 제도와 전략을 안내했다.
- 기업은행과 신한은행의 우수 사례를 공유하며 업권별 릴레이 간담회를 이어간다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국장애인고용공단은 7일 고용노동부·금융감독원·은행연합회와 함께 은행권 장애인 고용 활성화를 위한 간담회를 열었다고 밝혔다.
간담회는 지난달 6일 체결된 '금융권 장애인 고용확대를 위한 업무협약(MOU)' 후속조치로, 장애인 고용확대 협의체를 본격 가동하고 업권별 현장 소통과 실행 방안을 추진하기 위해 마련됐다.
이날 공단은 20개 은행 인사 부서장을 대상으로 장애인 채용 및 고용유지 지원제도, 직무개발 사례, 맞춤훈련 등 다양한 고용서비스를 안내했다.
공단은 은행 업종에 맞는 중·장기 장애인 고용 확대 전략과 단계별 이행계획도 제안했다.
현장에서는 기업은행과 신한은행의 장애인 고용 우수사례도 공유됐다.
기업은행은 2019년부터 맞춤형 직무개발을 거쳐 장애인 노동자 185명을 고용했다. 이들은 전문 심의형, 디지털 상담형, 금융사고 모니터링 등 4개 직렬에서 일하고 있다.
신한은행은 발달장애인 30여명으로 구성된 연주단 '신한 쏠(SOL)레미오'를 최근 창단했다.
장애인고용공단은 이번 은행권 간담회를 시작으로 금융투자업, 보험업 등 업권별 릴레이 간담회를 이어간다.
공단은 노동부, 금융감독원, 금융협회와 함께 구성한 금융권 장애인 고용확대 유관기관 협의체를 통해 민관 협력과제를 지속적으로 발굴하고, 금융권 전반에 장애인 고용 문화가 확산할 수 있도록 맞춤형 고용컨설팅 서비스도 지속할 예정이다.
sheep@newspim.com