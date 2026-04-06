안성시, 8일부터 공영주차장 '승용차 5부제' 시행

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 원유 수급 불안에 따른 자원안보 위기 '경계' 단계 발령에 따라 에너지 절감을 위해 지역 내 주요 공영주차장 7개소에서 '승용차 5부제'를 오는 8일부터 시행한다.

6일 시에 따르면 이번 5부제는 자원안보 위기 경계 단계가 해제될 때까지 운영되며, 평일(월~금)에만 적용되고 주말·공휴일은 제외된다.

안성시, 공영주차장 '승용차 5부제' 추진 안내 홍보물[사진=안성시]

적용 주차장은 안성맞춤공감 주차장을 비롯해 금산동, 아양2·3, 원곡면, 대덕 내리·광덕 공영주차장 등 총 7곳이다.

시는 이번 조치로 불필요한 차량 운행을 줄이고 대중교통 이용을 확대해 에너지 절약 실천을 확산할 계획이다.

하지만 전통시장 이용 활성화와 교통 혼잡 완화를 고려해 석정동·서인동·동본동 공영주차장, 장기로·신시장로·명륜천 노상주차장, 공도저류지 및 안성 제2산단 공영주차장은 제외했다.

아울러 교통약자 배려를 위해 장애인·국가유공자·임산부 차량, 미취학 아동 동승 차량, 전기·수소차, 긴급·의료·경찰·소방 차량 등은 제한에서 제외한다.

시 관계자는 "일상 속 작은 실천이 큰 변화로 이어질 것"이라며 "시민들의 적극적인 동참을 바란다"고 당부했다.

시는 중동 전쟁 장기화로 자원안보 위기가 심화된 가운데 공무원 차량 1380여 대에도 5부제를 적용하고 위반자에게는 엄정한 대응을 하기로 했다.

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