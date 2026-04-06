나노엔텍, 유전자 전달 시스템 라인업 확대…CGT 시장 공략

마이크로포레이션 기술 적용…전 세계 200여 연구소·기업에 납품 중

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 나노엔텍은 유전자 전달 시스템 '익스트랜스펙션(ExTransfection)'을 바탕으로 생명과학(LS) 제품 라인업을 확대했다고 6일 밝혔다. 급성장하는 글로벌 세포·유전자 치료제(CGT) 시장 수요에 대응하기 위한 조치다.

익스트랜스펙션은 전기천공 방식을 개선한 '마이크로포레이션(Microporation)' 기술이 적용됐다. 피펫 팁 단위에서 세포에 최적화된 조건으로 정밀 자극을 전달해 세포 사멸률을 낮추고 까다로운 세포에서도 유전자 전달률을 높인다. 세포 조건에 맞는 파라미터를 빠르게 설정할 수 있어 실험 효율성도 높다는 것이 회사 측 설명이다.

현재 영국 프랜시스 크릭 연구소(Francis Crick Institute), 독일 막스플랑크 연구소(Max Planck Institute), 케임브리지대학교 등 세계 주요 연구기관에 공급 중이며 전 세계 200여 개 연구소 및 기업에 소모품 키트를 납품하고 있다.

나노엔텍 로고. [사진=나노엔텍]

나노엔텍은 이번 라인업 확대를 통해 CGT 및 줄기세포 기반 연구 확대에 따른 고효율 유전자 전달 기술 수요 증가에 선제적으로 대응한다는 방침이다. 향후 연구용 장비를 넘어 상업 생산 단계까지 대응 가능한 공정 플랫폼으로의 전환도 목표로 하고 있다.

회사 관계자는 "익스트랜스펙션은 까다로운 세포에서도 높은 전달률 구현, 세포주별 조건 최적화가 빠르다는 점에서 지속적으로 선택을 받고 있어 세포 치료제 산업 성장과 함께 사업 영역 확대 기회가 많아질 것"이라고 말했다.



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