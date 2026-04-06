광주 광산구 가선거구 정수 축소... "산출 기준과 괴리"

4→3명 축소…최지현 광주시의원 5분 발언서 지적

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 광산구 가선거구 의원 정수를 4명에서 3명으로 줄이는 선거구획정안을 두고 산출 기준과 실제 조장안 간 괴리가 있다는 지적이 제기됐다.

최지현 광주시의원(더불어민주당)은 6일 제342회 임시회 5분 발언에서 "자치분권의 핵심은 지역 목소리를 균형있게 담는 것"이라며 "광산구 가선거구의 의원 정수 축소는 재고돼야 한다"고 주장했다.

최지현 광주시의원. [사진=뉴스핌DB]

광주시 자치구의원선거구획정위원회는 제9회 지방선거를 앞두고 인구와 행정동 수 비율을 기존 50대 50에서 60대 40으로 조정해 의원 정수 변경안을 마련했다. 이에 따라 광산구 가선거구는 의원수가 4명에서 3명으로 줄어들 예정이다.

최 의원은 "해당 기준을 적용해 산출한 결과, 가선거구 의원 수는 4명이 유지된다"며 "산출 결과와 다른 정수 조정은 합리적 근거가 부족하다"고 지적했다.

또한 "가선거구는 송정, 도산, 어룡, 동곡, 평동, 삼도, 본량 등 8개 행정동으로 구성된 광산구 최대 생활권으로 도농복합지역 특성과 함께 미래차 산업단지 조성, 금호타이어 공장 이전 등 대규모 개발사업이 예정돼 있다"고 설명했다.

이어 "선운2지구 등 주거단지 개발로 인구 증가가 예상되는 상황에서 의원 수를 줄이는 것은 지역 현안 대응력을 떨어뜨릴 수 있다"고 말했다.

최 의원은 "적정한 의원 정수는 지역 현안을 반영하는 최소한의 민주적 장치"라며 "지역 주민의 우려를 반영해 합리적 결정이 이뤄져야 한다"고 강조했다.

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