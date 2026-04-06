광주 광산구 가선거구 정수 축소... "산출 기준과 괴리"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 광산구 가선거구 의원 정수를 4명에서 3명으로 줄이는 선거구획정안을 두고 산출 기준과 실제 조장안 간 괴리가 있다는 지적이 제기됐다.
최지현 광주시의원(더불어민주당)은 6일 제342회 임시회 5분 발언에서 "자치분권의 핵심은 지역 목소리를 균형있게 담는 것"이라며 "광산구 가선거구의 의원 정수 축소는 재고돼야 한다"고 주장했다.
광주시 자치구의원선거구획정위원회는 제9회 지방선거를 앞두고 인구와 행정동 수 비율을 기존 50대 50에서 60대 40으로 조정해 의원 정수 변경안을 마련했다. 이에 따라 광산구 가선거구는 의원수가 4명에서 3명으로 줄어들 예정이다.
최 의원은 "해당 기준을 적용해 산출한 결과, 가선거구 의원 수는 4명이 유지된다"며 "산출 결과와 다른 정수 조정은 합리적 근거가 부족하다"고 지적했다.
또한 "가선거구는 송정, 도산, 어룡, 동곡, 평동, 삼도, 본량 등 8개 행정동으로 구성된 광산구 최대 생활권으로 도농복합지역 특성과 함께 미래차 산업단지 조성, 금호타이어 공장 이전 등 대규모 개발사업이 예정돼 있다"고 설명했다.
이어 "선운2지구 등 주거단지 개발로 인구 증가가 예상되는 상황에서 의원 수를 줄이는 것은 지역 현안 대응력을 떨어뜨릴 수 있다"고 말했다.
최 의원은 "적정한 의원 정수는 지역 현안을 반영하는 최소한의 민주적 장치"라며 "지역 주민의 우려를 반영해 합리적 결정이 이뤄져야 한다"고 강조했다.
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