[특징주] 에너지 위기 속 재생에너지株 뜬다

李 대통령 "에너지 때문에 잠이 안 올 정도…재생에너지로 신속하게 전환해야"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 에너지 안보 강화와 재생에너지 확대 정책 기대가 부각되면서 6일 장 초반 재생에너지 관련 주가가 강세를 보이고 있다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 4분 기준 씨엔플러스는 전 거래일 대비 61원(18.32%) 오른 394원에 거래되고 있다. 같은 시각 LS ELECTRIC(7.54%), 에스에너지(5.97%), 레이크머티리얼즈(5.97%), 신성이엔지(3.92%) 등도 동반 상승하고 있다.
이는 최근 중동 지역 갈등으로 에너지 공급망 불확실성이 확대되면서 재생에너지 전환 필요성이 부각된 영향으로 풀이된다. 이재명 대통령은 이와 관련해 지난달 30일 제주 한라컨벤션센터에서 열린 타운홀미팅에서 "전 세계적으로 에너지 문제 때문에 난리가 났는데 저도 잠이 안 올 정도로 심각한 상황"이라며 "재생에너지로 정말 신속하게 전환해야 한다"고 강조했다.
정부의 정책 지원도 투자심리를 자극하고 있다. 기후에너지환경부는 최근 2026년도 1차 추가경정예산안에 에너지 위기 대응 예산 등 5245억원을 담았다고 전했다. 해당 예산은 태양광·풍력 등 재생에너지 발전설비 설치 지원과 배전망 에너지저장장치(ESS) 구축, 전기화 사업 확대 등에 활용될 계획이다.
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