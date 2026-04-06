남원시 '여행가는 달' 맞춤형 관광혜택 확대

교통비·입장료 할인·철도비 환급 등 실질적 관광객 체감 혜택 강화

숙박 할인 연계 소비 촉진·디지털관광주민증 기반 지역경제 활성화 기대

[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시가 4월 '여행가는 달'을 맞아 관광객 유입 확대와 체류형 관광 기반 구축에 나섰다.

시는 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 '여행가는 달' 캠페인과 연계해 개인 및 소규모 관광객을 위한 다양한 혜택을 제공하며, 방문과 체류를 동시에 유도하는 정책을 추진한다고 6일 밝혔다.

4월'여행가는 달' 관광 혜택 확대[사진=남원시]2026.04.06 gojongwin@newspim.com

우선 관광객 이동 편의를 위해 관광택시 이용료를 50% 감면하고, 주요 관광지인 피오리움 입장료 할인 혜택을 제공한다.

특히 인구감소지역 대상 코레일 자유여행상품 이용객에게는 4월부터 5월까지 철도 이용료 전액을 쿠폰으로 환급하는 혜택이 적용돼 실질적인 여행비 절감 효과가 기대된다.

이와 함께 지역 내 소비 촉진을 위해 '남원 디지털관광주민증' 신규 가입자에게 특산품을 제공하는 등 관광객 참여를 확대할 계획이다.

숙박 지원도 강화된다. '2026 대한민국 숙박세일페스타(봄편)'와 연계해 야놀자, 여기어때 등 온라인 플랫폼에 등록된 지역 숙박업소 70여 곳이 할인 프로모션에 참여하면서 체류 여건이 개선될 전망이다.

시는 이번 사업을 통해 개별 자유여행객과 소규모 관광객의 방문 증가와 함께 숙박 중심의 체류형 관광 구조가 한층 강화될 것으로 보고 있다.

남원시 관계자는 "관광객이 실제로 체감할 수 있는 혜택 중심으로 정책을 설계했다"며 "지역경제 활성화로 이어지는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.

한편 시는 앞으로도 숙박과 관광, 소비가 연계된 체류형 관광 인프라 확충을 지속 추진할 방침이다.

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