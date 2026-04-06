강진서 출발한 '반값여행', 국가 정책됐다

16개 지자체 참여…4월부터 순차 시행

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 강진군이 시작한 '반값여행' 제도가 정부의 국가 관광정책으로 확대된다.

농어촌 인구감소지역의 여행 경비 절반을 환급하는 '지역사랑 휴가지원(반값여행)' 사업이 이달부터 본격 시행된다고 6일 밝혔다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 지역 인구감소에 대응하고 관광을 활성화하기 위해 총 65억 원을 투입, 전국 84곳 중 강진군 등 16개 지자체를 시범사업지로 선정했다. 참여 지역은 강원 평창·영월·횡성, 충북 제천, 전북 고창, 전남 강진·영광·해남·고흥·완도·영암, 경남 밀양·하동·합천·거창·남해 등이다.

서울에서 가족들과 함께 강진 반값여행을 온 방문객들이 고려청자 판매장을 둘러보고 있다. [사진=조은정 기자]

지원 방식은 개인 최대 10만 원, 2인 이상 단체 최대 20만 원까지 여행 경비의 50%를 모바일 지역사랑상품권으로 환급하는 구조다. 신청자는 만 18세 이상으로 사전 여행계획을 등록하고 여행 후 숙박·식사 등 지출 증빙을 제출하면 된다. 환급받은 상품권은 해당 지역 내 가맹점 및 온라인 특산물몰에서 연내 사용할 수 있다.

사업은 4월 1일 영암·고흥·남해·하동·합천·밀양 등에서 접수를 시작했으며, 영광·영월(10일), 거창(13일), 고창(18일), 해남(30일), 완도(5월 1일), 평창·횡성(5월 중) 순으로 확대된다. 강진군은 현재 자체 운영 중인 반값여행에 이어 5월부터 국가사업으로 전환 시행할 계획이다.

이 사업은 대통령이 국무회의와 국가관광전략회의에서 "여행비 부담을 줄이고 지역 상권에 혜택을 돌리는 정책을 확대해야 한다"고 언급하며 주목받았다. 강진군민 역시 다른 시범지역을 여행할 때 동일한 혜택을 받을 수 있다.

강진군 관계자는 "군민과 공직자가 함께 만든 정책이 국가 정책으로 확산돼 의미가 크다"며 "앞으로도 지역 주도형 관광정책을 선도하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com