김영규 여수시장 예비후보 "허위·비방 강경 대응…법적 조치 착수"

"가족을 향한 근거 없는 음해 끝까지 책임 묻겠다"

[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 더불어민주당 김영규 전남 여수시장 예비후보가 최근 경선 과정에서 제기된 각종 의혹과 비방에 대해 "근거 없는 정치공세"라며 강력 대응 방침을 밝혔다.

김 예비후보는 지난 2일 보도자료를 통해 "저와 가족을 향한 악의적 비방이 이어지고 있다"며 "참담한 심정이지만 더 이상 묵과하지 않겠다. 깨끗한 선거문화 정착을 위해 끝까지 법적 책임을 묻겠다"고 말했다.

김영규 여수시장 예비후보 출마 선언 [사진=뉴스핌DB]

논란은 1일 한 예비후보가 기자회견을 열고 김 후보가 과거 운영했던 업체의 특혜성 계약 의혹을 제기하면서 불거졌다. 이에 대해 김 후보는 "사실과 전혀 다른 허위 주장"이라며 즉각 반박했다.

그는 "해당 업체는 2018년 이후 여수시와 단 한 건의 계약도 체결하지 않았고, 2010~2017년 6건의 계약 역시 대부분 300만원대 소규모 청소용역이었다"며 "이미 감사에서 문제가 없다고 확인된 사안"이라고 설명했다.

이어 "상대 후보가 언급한 이해충돌방지법은 2022년에 시행된 법으로 당시엔 여수시와 계약이 없었다"며 "오히려 저의 청렴성을 입증하는 근거"라고 강조했다.

또한 그는 "여수와 무관한 타 지역 사례를 끌어와 왜곡하는 등 사실 왜곡이 심각하다"며 "이는 유권자를 기만하는 무책임한 정치 행태"라고 비판했다.

김 후보는 온라인상 허위정보 확산 정황에 대해서도 "특정 후보 지지자로 추정되는 인물들이 조직적으로 비방 콘텐츠를 유포하고 있다"며 "관련 자료를 수집해 법적 절차에 착수했다"고 밝혔다.

그는 "이번 네거티브 선거는 시민 판단을 왜곡시키는 민주주의 훼손 행위"라며 "정책과 비전으로 평가받는 공정한 선거를 치르겠다"고 덧붙였다.

chadol999@newspim.com