[핌in잠실] 3연패 끊은 한화 김경문 감독 "활발한 타격 보인 타자들 칭찬"

한화, 타선 폭발 덕에 잠실 두산전 11-6 승리

[잠실=뉴스핌] 유다연 기자=한화 김경문 감독이 활발한 타격을 보였던 타자들에 칭찬을 아끼지 않았다.

한화 이글스가 3일 서울 잠실구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 두산 베어스와의 경기에서 11-6으로 승리했다.

김경문 한화 감독이 3일 서울 잠실구장에서 열린 두산과 경기 전 선수단과 하이파이브를 하고 있다. [사진=한화 이글스]

주중 홈경기를 치른 한화는 KT위즈에 스윕패를 당했다. 3연패를 하고 잠실 원정길에 올라 귀한 승리를 거뒀다.

김 감독은 경기 후 "선수들 모두 최선을 다하는 경기로 오늘 연패를 끊어낼 수 있었다"며 "첫 홈런을 때려낸 페라자를 비롯해 활발한 타격을 보여준 타자들도 모두 칭찬하고 싶다"고 소감을 남겼다.

경기 전 에르난데스에게 최소 실점 6이닝 이상 투구를 바랐다. 그러나 에르난데스는 5.1이닝까지 채우지 못하고 마운드에서 내려갔다. 그러나 5회까지 호투했던 만큼 김 감독은 "제 몫을 해주며 본인의 첫승을 올린 것과 더불어 팀의 연패 탈출에도 기여했다"고 칭찬했다.

이날 승리를 챙긴 한화는 4일 경기 선발로 왕옌청을 예고했다. 두산은 토종 에이스 곽빈으로 연패 끊기에 나선다.

willowdy@newspim.com