용인특례시, 방송인 김미화·배우 안재모 홍보대사 위촉

스노보드 국가대표 유승은 선수, 유튜버 최창훈·채세하도 위촉

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 3일 방송인 김미화와 배우 안재모를 포함한 5명을 새 홍보대사로 위촉했다.

3일 용인특례시가 방송인 김미화씨와 배우 안재모씨를 홍보대사로 위촉했다.[사진=용인시]

스노보드 국가대표 유승은 선수와 유튜버 최창훈·채세하도 함께 위촉받았다.

이상일 시장은 이날 시청 접견실에서 열린 위촉식에서 "홍보대사들이 용인의 정책과 발전상을 널리 알리고 시민들에게 즐거움을 주길 바란다"고 당부했다.

용인시는 인구 111만명을 넘어 150만 광역시를 향해 초대형 반도체 프로젝트와 문화·교육·체육 등 분야에서 성과를 내고 있다.

김미화는 '순악질 여사' 캐릭터로 개그콘서트 흥행에 기여한 대표 개그우먼으로 처인구 원삼면 거주자다.

안재모는 드라마 '야인시대' 김두한 역으로 최연소 연기대상 수상하며 용인 학생 대상 연기 코칭 등 봉사활동을 펼쳤다.

3일 이상일 용인특례시장이 스노보드 국가대표 유승은 선수(왼쪽)과 유튜버 최창훈씨(오른쪽), 채세하씨(오른쪽에서 두번째)를 홍보대사로 위촉하고 위촉장을 수여했다.[사진=용인시]

유승은은 성복고 재학생으로 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스노보드 빅에어 동메달리스트다.

최창훈('체대오빠 최창훈', 구독자 9만명)은 스포츠·축제 콘텐츠와 MC 활동으로, 채세하('세하우스')는 용인 일상 공유로 각광받는다.

이들은 2028년 4월2일까지 기존 가수 김경호·방송인 윤정수·배우 민우혁 등과 함께 총 8명으로 용인 정책·문화행사를 알린다.

seraro@newspim.com