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[AI 사건 리포트] 길거리 노출 후 도주 50대 남성 검거

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[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 4월 3일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.

대구 '가방 속 시신' 피해자, 가정폭력 당하는 딸 지키려다 숨져

대구 '여행 가방 시신' 사건 피해자인 50대 여성은 사위에게 가정폭력을 당하던 딸을 보호하기 위해 함께 살다가, 딸과 함께 폭행을 당한 끝에 숨진 것으로 조사됐습니다. 경찰은 딸과 사위를 존속살해 및 사체유기 혐의 등으로 입건해 구체적인 범행 경위와 공모 관계를 추가로 수사하고 있습니다.

경찰로고. [사진=뉴스핌DB]

성착취 목적 미성년자와 SNS 대화…현직 경찰관, 위장수사에 검거

천안서북경찰서는 성 착취를 목적으로 미성년자와 SNS에서 성적인 대화를 나눈 혐의로 30대 현직 경찰관을 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반 혐의로 불구속 입건했습니다. 피해자 부모 신고를 받은 경찰은 수사관이 미성년자로 위장해 피의자와 대화를 이어간 뒤, 약속 장소에 나온 그를 현장에서 검거하고 휴대전화 포렌식으로 추가 범행 여부를 확인하고 있습니다.

금은방 털고 호주로 도주하려던 20대, 인천공항에서 '은팔찌' 차고 검거

인천공항 출국장에서 호주행 여객기에 탑승하려던 20대 남성이 경찰에 긴급 체포됐습니다. 이 남성은 비행기 탑승 12시간 전 서울 시내 귀금속 매장 출입문을 둔기로 부수고 2억 원 상당의 금을 훔친 뒤, 일부를 현금화해 해외 도피를 시도했다가 장기간 추적 끝에 공항에서 검거됐다고 경찰은 밝혔습니다.

길거리서 신체 노출하고 도주…전주 50대 남성 검거

전북 전주의 한 거리에서 행인에게 신체 일부를 노출한 뒤 달아난 50대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다. 전주완산경찰서는 공연음란 혐의로 A씨를 입건해 범행 경위와 추가 범행 여부를 조사하고 있다고 밝혔습니다.

경기도청 24층 구내식당 화재…스프링클러 작동, 16분 만에 진화

3일 오전 9시 24분쯤 경기 수원시 영통구 광교 경기도청사 24층 구내식당에서 불이 나 직원들이 한때 대피했습니다. "건물에서 불이 났다"는 신고를 받은 소방당국은 펌프차 등을 동원해 진화에 나섰고, 스프링클러가 작동하면서 화재는 9시 40분쯤, 약 16분 만에 완전히 꺼졌으며 인명 피해는 없었다고 밝혔습니다.

완도 주행 중 SUV 폭발 화재…차량 2대 피해, 2명 부상

3일 오전 2시 1분께 전남 완도군 완도읍 한 항구 인근 도로에서 30대 여성과 50대 여성이 타고 있던 SUV 차량에서 주행 중 폭발과 함께 불이 났습니다. 이 사고로 SUV가 인근에 주차돼 있던 화물차를 들이받아 화재가 옮겨 붙었고, 출동한 119 소방대가 34분 만에 불길을 잡는 동안 탑승자 2명은 구조돼 크게 다치지 않은 것으로 전해졌으며, 경찰과 소방은 화재 경위를 조사 중입니다.

ace@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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