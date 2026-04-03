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[오늘 A주] 미국 관세전에 하락...위안화 호르무즈 통관료 소식에 결제업체 강세

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상하이종합지수 3880.10(-39.19, -1.00%)
선전성분지수 13352.90(-134.04, -0.99%)
촹예반지수 3149.60(-23.05, -0.73%)
커촹반50지수 1256.21(-5.97, -0.47%)

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 전날 하락했던 중국 증시는 이날 다시 하락했다. 이란 전쟁 장기화에 더해 미국의 고율 관세 부과안이 또 다른 악재가 되었다.

이날 상하이종합지수는 1.00% 하락한 3880.10, 선전성분지수는 0.99% 하락한 13352.90, 촹예반지수는 0.73% 하락한 3149.60으로 각각 장을 마감했다.

미국 도널드 트럼프 행정부가 자국에서 생산되지 않은 의약품에 100% 관세를 부과한다고 발표했다. 트럼프 대통령은 미국 현지 시간으로 2일 의약품에 100% 관세를 부과하는 포고령에 서명했다. 미국과 별도의 무역 합의를 한 한국과 일본, 유럽에는 15%, 영국에는 10%의 별도 관세율이 적용된다.

미국은 이번 관세 부과 대상에서 제네릭과 바이오시밀러, 관련 원료를 제외했으며, 이들 품목에 대해서는 1년 뒤 재평가하기로 했다.

또한 트럼프 행정부는 같은 날 철강·알루미늄·구리 함량이 높은 파생 제품에 대해 제품 가격 기준 25%의 관세를 일률적으로 부과하겠다고 밝혔다. 기존에는 제품에 포함된 철강 등의 함량 비중에 비례해 '50% 관세'를 부과했지만, 앞으로는 파생 완제품 가격에 25%의 관세를 일괄 적용하는 방식으로 단순화하겠다는 것이다.

미국이 또다시 고율 관세안을 발표하면서 중국의 수출에 악영향이 미칠 것으로 예상되고 있다. 중국은 미국에 가전제품과 의약품을 직접 수출하거나 제3국에 원부자재를 수출한다.

화룽(華龍)증권은 "중동 정세가 우여곡절 끝에 개선될 가능성이 크지만, 그 반복적인 과정은 시장을 계속 혼란시킬 것"이라며 "전쟁이 종료되기 전까지는 글로벌 위험 선호도가 높아지기 어려워 증시 상승은 어려울 것"이라고 했다. 화룽증권은 "전쟁 리스크와 함께 실적 발표로 인해 변동성이 커질 수 있으니, 시장의 자발적인 전환점 신호가 나타날 때까지 기다리는 편이 합리적일 수 있다"고 설명했다.

[그래픽=퉁화순재경] 상하이종합지수 3일 추이

이날 특징 주로는 글로벌 결제 업체들이 강세를 보였다. 추이웨이구펀(翠微股份)이 상한가를 기록했고, 중유쯔번(中油資本) 등이 높은 상승률을 기록했다.

이란이 호르무즈 해협 통행 선박에 통행료를 부과하는 안을 공식 발표했다는 소식이 관련 업체들에 호재가 되었다. 모든 선박은 이란 혁명수비대의 허가를 받아야 호르무즈 해협을 통과할 수 있으며, 통과 비용은 200만 달러이고, 이는 위안화로 결제가 가능하다. 위안화 결제가 가능하다는 점에서 중국의 결제 업체들에게 호재가 되었다.

광모듈(CPO) 관련 주도 강세를 보였다. 웨이텅디앤치(威騰電氣), 이톈구펀(易天股份) 등이 상한가를 기록했다.

중국 국무원 공업정보화부가 '포용적 컴퓨팅 파워 활용 중소기업 발전 지원 촉진 액션 플랜'을 발표한 점이 호재가 됐다. 이로 인해 광 모듈의 데이터센터 적용이 대폭 확대될 것으로 예상되며, 해당 업체들의 순익이 대폭 증가할 것으로 관측된다.

한편 이날 중국 인민은행 산하 외환 거래소는 달러당 위안화 기준 환율을 6.8929 위안으로 고시했다. 이는 직전 거래일(6.8880 위안) 대비 0.0049 위안을 올린 것으로, 위안화 가치로는 0.07% 하락한 것이다.

ys1744@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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