[현장 포커스] 명암 엇갈린 5선발 후보 '영건'들...잠재력 증명 필요

호투 보여준 오원석·이승현·최민석·최민준·김태형

아쉬운 김진욱·문동주·정현우

[고척=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 팀의 미래를 짊어 질 5선발 투수 5인방이 호투하며 잠재력을 입증했다.

지난 2일 LG 트윈스와 NC 다이노스를 제외한 각 팀 사령탑들은 팀의 미래를 바라보며 젊은 선수들에게 선발 수업을 시키고자 5선발에 20대 선수들을 대거 배치했다.

[서울=뉴스핌] KT 오원석이 지난 2일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 2026 KBO 정규시즌 한화전에서 공을 던지고 있다. [사진=KT 위즈] 2026.04.03 football1229@newspim.com

◆KT, 가장 안정적인 5선발 내세워 선발 왕국 완성

가장 눈에 띄는 활약을 펼친 선수는 KT 위즈의 오원석이었다. 2001년생 오원석은 2일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스전에서 82개의 공을 던지며 6이닝 4피안타 무사사구 7탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다.

특히 삼진 7개를 잡으면서 볼넷을 허용하지 않는 제구력과 시속 150km를 넘나드는 포심 패스트볼의 위력을 과시했다. 팀 역시 오원석의 활약에 힘입어 5연승을 질주했다.

오원석은 팀의 1~4선발인 맷 사우어, 소형준, 케일럽 보쉴리, 고영표도 못한 퀄리티스타트(QS·선발 6이닝 이상 3자책점 이하)를 기록하며 올 시즌 KT 1호 QS 달성 선수가 됐다.

지난 시즌 SSG 랜더스를 떠나 KT로 이적한 후 25경기 등판해 11승 8패, 평균자책점 3.67을 기록한 오원석은 이날 경기에서도 호투하며 리그에서 가장 안정적인 5선발 자원임을 증명했다.

KT는 외국인 투수 2명, 국가대표 선수 2명, 그리고 QS를 기록할 수 있는 5선발을 구축하며 리그 내에서 가장 탄탄한 선발진을 자랑하게 됐다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 이승현이 2일 두산과의 경기에서 선발 투수로 나와 5이닝 1실점을 기록했다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.04.03 wcn05002@newspim.com

◆대구에서 열린 젊은 투수들의 선발 맞대결

같은 날 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈과 두산 베어스와의 경기에서도 젊은 투수들의 호투 릴레이가 펼쳐졌다.

삼성 선발 2002년생 이승현은 5이닝 2피안타 3사사구 5탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. 두산 선발 2006년생 최민석은 6이닝 2피안타 5사사구 4탈삼진 1실점(무자책점)을 기록했다.

젊은 5선발 후보들끼리 맞대결에서 2006년생 최민석이 6이닝 무자책으로 판정승을 거뒀지만, 이승현 역시 5이닝 탈삼진 5개를 기록하며 좋은 투구 내용을 보여줬다.

이승현은 대구상원고를 졸업한 연고 지역 출신 좌완 투수로 지난 시즌 25경기 101.1이닝 4승 9패, 평균자책점 5.42를 기록했다. 성적은 신통치 못했지만 2021년 데뷔 이래 최초로 100이닝을 돌파하며 선발로서의 가능성을 입증했다.

다만 삼성은 아리엘 후라도-맷 매닝-원태인-최원태가 선발진에 포진된 상황이다. 원태인과 매닝의 부상으로 기회를 잡았지만, 향후 양창섭과 경쟁해 남은 한 자리를 다퉈야 한다. 1999년생 양창섭 역시 1일 5이닝 2실점으로 좋은 모습을 보였다.

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 두산 신인 선발 최민석이 29일 KIA와 광주 경기에서 6이닝 2안타 1실점의 호투를 했다. [사진=두산] 2025.07.29 zangpabo@newspim.com

최민석은 서울고를 졸업한 프로 2년차 우완 투수다. 데뷔 시즌 2군에서 출발했으나 5월말부터 1군에서 기회를 잡은 최민석은 16경기 3승 3패 77.2이닝 3승 3패, 평균자책점 4.40을 기록하며 신인치고 준수한 활약을 보였다.

그리고 2026시즌 첫 등판에서 QS를 달성하며 지난 시즌 성과가 우연이 아님을 증명했다. 제구가 다소 잡히지 않아 볼넷을 5개 내줬지만, 실점을 최소화하며 선발로서의 역량을 증명했다.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=SSG 최민준이 2일 인천SSG랜더스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 키움 히어로즈와 경기에서 호투했다. [사진=SSG랜더스] 2026.04.02 willowdy@newspim.com

◆김광현·김민준 공백 지운 SSG 최민준

SSG 최민준 역시 같은 날 인천 SSG랜더스필드에서 열린 키움 히어로즈와의 홈 경기에서 81개의 공을 던지며 5이닝 1피안타 3사사구 5탈삼진 무실점으로 활약했다.

2회 박찬혁에게 안타를 내준 것을 제외하고 어떤 타자에게도 안타를 내주지 않았다. 3회에는 삼자 범퇴, 4회에는 세 타자 연속 삼진을 잡으며 안정적인 면모를 자랑했다.

5회에는 볼넷 2개를 내주며 무사 1, 2루 위기를 맞았으나 중견수 플라이와 투수 앞 병살로 이닝을 매듭지으며 위기 관리 능력도 증명했다.

1999년생 최민준은 지난 시즌 40경기 65이닝을 소화하며 2승 2패, 1홀드, 평균자책점 3.97을 기록했다. 지난해 롱릴리프와 대체 선발을 오가며 활약한 최민준은 베테랑 김광현과 루키 김민준의 부상을 틈타 팀 내 5선발을 꿰찼다.

SSG 입장에서는 선발 2명을 부상으로 잃는 최악의 상황이었으나. 김민준이 무실점 호투를 펼친 덕에 한시름 놓게 됐다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = KIA 김태형이 13일 광주 광주-기아챔피언스필드에서 열린 SSG와의 KBO 리그 시범경기에서 투구를 준비하고 있다. [사진=KIA] 2026.03.13 football1229@newspim.com

◆토종 선발 부진 속 빛난 KIA 2년차 신인 김태형

KIA 타이거즈의 2006년생 우완 김태형도 디펜딩 챔피언 LG를 상대로 5이닝 3사사구 4탈삼진 2실점(2자책점)을 남기며 인상을 남겼다. 국내 토종 선발 이의리와 양현종이 각각 2이닝 4실점, 4이닝 3실점을 기록한 상황에서 국내 투수 중 처음으로 5이닝 넘게 투구하며 가능성을 보였다.

지난해 1라운드 5순위로 KIA에 입단한 김태형은 2군에서 경험을 쌓은 후 시즌 막판 1군에서 8경기 23.2이닝을 던지며 평균자책점 4.56(3패)을 기록했다. 지난해 9월 23일 SSG전에서 데뷔 첫 5이닝(2실점) 투구도 했다.

스프링캠프와 시범경기 내내 5선발 자리를 두고 황동하와 경쟁했다. 다만 시범경기 마지막 등판에서 2이닝 6실점으로 부진했으나 KIA 이범호 감독은 시범경기 마지막 경기에서 5이닝 무실점을 기록한 황동하 대신 김태형을 5선발로 택했다.

성적만 따졌을 때는 다소 의아한 결정일 수 있으나, 2006년생 젊은 투수를 선택하며 팀의 미래를 기약했다고 볼 수도 있다. 김태형은 LG 타선을 상대로 5이닝 2실점 투구를 펼치며 감독의 결정에 화답했다.

[서울=뉴스핌] 롯데의 김진욱이 12일 열린 KT와의 시범경기에서 4.2이닝 1실점을 기록했다. [사진 = 롯데 자이언츠] 2026.03.12 wcn05002@newspim.com

한화의 2003년생 투수 문동주는 KT전에서 4이닝 5실점으로 흔들렸다. 한화 4선발 역할을 하고 있지만, 이날 모습은 아쉬웠다. 2002년생인 롯데 자이언츠 김진욱도 NC를 상대로 4.2이닝 3실점을 기록하며 아쉬움을 남겼다. 김진욱은 4이닝까지 무실점을 기록하며 좋은 모습을 보였으나 5회 흔들리며 5회를 다 채우지 못하고 마운드를 내려왔다. 키움의 2006년생 2년차 투수 정현우도 5이닝을 채웠으나 6실점을 기록하며 무너졌다.

국내 투수 역량 부족이라는 지적이 쏟아지는 가운데 젊은 선수들이 선발진에서 성장해야 한국 야구의 미래도 밝힐 수 있다. 이번 시즌 5선발 영건들의 활약에 더욱 관심이 쏠리는 이유다.

football1229@newspim.com