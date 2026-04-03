농협경제지주 충북본부, 산업재해 예방 공로로 고용노동부 표창 수상

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 농협경제지주 충북본부(본부장 이용선)가 고용노동부 청주지청으로부터 '산업재해예방 유공' 표창장을 받았다.

축사 지붕공사 중 발생하는 치명적 추락사고를 줄이기 위한 적극적인 홍보와 교육 활동이 높이 평가된 결과다.

연창석 고용노동부 청주지청장(좌)과 이성원 충북축산사업단 단장(우)이 표창 수여 후 기념촬영을 하고 있다.[사진=충북농협] 2026.04.03 baek3413@newspim.com

3일 청주지청 대회의실에서 열린 시상식에서 농협경제지주 충북본부는 평소 사회공헌 활동과 함께 지붕공사 추락사고 예방을 위한 청주지청의 사업에 힘을 보탠 공로를 인정받았다.

최근 3년(2022~2024년) 전국 지붕공사 사망자 94명 중 축사 관련 사망자가 26명으로 전체의 28%에 이르는 충격적인 통계가 배경이다.

이에 충북본부는 지난해 9월 고용노동부 청주지청, 한국산업안전보건공단과 업무협약(MOU)을 맺고 충북 관내 농축협 조합원과 축산농가를 대상으로 추락사고 예방 교육을 펼쳐왔다.

현장 중심의 실질적 안전 홍보로 농업 현장의 생명줄을 지키는 데 앞장선 셈이다.

표창을 받은 이성원 충북축산사업단 단장은 "농업인의 생명과 직결된 안전사고 예방이 농협의 사명"이라며 "앞으로도 청주지청과 손잡고 산업재해 근절에 총력을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.

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