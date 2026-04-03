휴먼컨설팅그룹-영림원소프트랩, HR·ERP 통합 협력 MOU 체결

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 휴먼컨설팅그룹(HCG)이 영림원소프트랩과 전략적 협력 및 공동 마케팅을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 3일 밝혔다.

양사는 HR 솔루션과 ERP(전사적자원관리) 시스템을 연계한 통합형 경영 관리 체계를 기반으로 중견기업 시장 확대에 나설 계획이다. 이번 협약은 양사의 기술과 사업 역량을 결합해 통합 제안 경쟁력을 높이고 신규 사업 기회를 발굴하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 양사는 ERP와 HR 시스템 통합 제안, 공동 영업 및 시장 확대, 콘텐츠 교류 등을 중심으로 협력한다. 세미나, 행사, 온라인 채널 등을 활용한 공동 마케팅 및 홍보 활동도 병행할 예정이다.

양사는 앞서 전력거래소 차세대 HR·ERP 통합 시스템 구축 사업을 컨소시엄 형태로 수주하며 협력 경험을 쌓은 바 있다.

휴먼컨설팅그룹은 HR 컨설팅과 솔루션 설계 역량을 기반으로 대기업, 금융, 공공기관 등 다양한 산업군에 인사 시스템을 구축해 왔다. 현재 약 960개 기업, 71만 명 이상의 사용자를 확보하고 있다. 자체 HR 솔루션 '휴넬'은 대규모 인력 관리와 복잡한 근무·급여 체계 운영 환경에 적용 가능하며, ERP 등 타 시스템과의 연동 기능을 지원한다.

영림원소프트랩은 ERP 솔루션을 중심으로 기업 경영 관리 시스템을 제공하고 있다. 양사는 HR과 ERP 데이터를 연계해 재무, 인사, 공급망 등 주요 경영 자원의 통합 관리 효율성을 높인다는 계획이다.

휴먼컨설팅그룹은 기존 구축 경험을 기반으로 중견기업 시장에서의 사업 확대를 추진하고, 기업의 인사관리 체계 고도화를 지원할 방침이다. 영림원소프트랩은 HR 연계 수요 확대에 대응해 ERP 중심의 통합 경영 시스템 구축 역량을 강화할 계획이다.

[이미지=휴먼컨설팅그룹]

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