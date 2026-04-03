국가AI컴퓨팅센터 '해남군 건립' 본격화…삼성SDS 건축허가 접수

2028년 완공 목표·솔라시도 첨단산업 첫 이정표

[해남=뉴스핌] 조은정 기자 = 국가AI컴퓨팅센터가 들어설 전남 해남군에서 건축허가가 접수되며 사업이 본격화됐다.

전남 해남군은 3일 삼성SDS 컨소시엄이 국가AI컴퓨팅센터 건립을 위한 건축허가서를 제출했다고 밝혔다.

건립 부지는 솔라시도 기업도시 내 1만 5000평 규모 부지로 연면적 1만평 규모다. 철골·철근콘크리트 구조로 설계되며, 지상 2층 전산동과 운영동, 부속동 등이 들어선다.

국가AI컴퓨팅센터 조감도. [사진=해남군] 2026.04.03 ej7648@newspim.com

군은 4월 중 인허가 절차를 마무리하고 실시설계와 착공계를 완료한 뒤 3분기 중 파일 및 토공사에 착수할 계획이다. 공사 기간은 약 28개월로, 2028년 4월 시범운영을 거쳐 10월 최종 준공을 목표로 하고 있다.

해남군은 이번 접수에 앞서 지구단위계획과 기업도시 개발계획 변경 절차를 신속히 처리했으며 실무추진단을 구성해 삼성SDS 컨소시엄과 세부 협의를 이어왔다. 향후 복잡한 인허가 절차를 지원하기 위한 사전 가이드라인도 마련할 예정이다.

국가AI컴퓨팅센터는 GPU 1만 5000장을 탑재해 초거대 AI 모델 학습과 연구를 지원하는 국가 핵심 인프라로 구축된다. 솔라시도 기업도시 내 저탄소 에너지를 직접 공급받는 친환경 설비로 설계됐다.

센터 전력 공급을 위한 154kV 변전소 인허가도 추진 중이다. 오는 7월 착공해 2028년 4월 준공을 목표로 한다. 해남군은 이를 기반으로 글로벌 빅테크 기업 데이터센터와 AI·소프트웨어 연구기관을 유치해 AI 데이터센터 클러스터를 조성할 계획이다.

국가AI컴퓨팅센터 건립에는 약 2조 9000억원이 투입된다. 군은 건설 과정에서 대규모 일자리 창출이 기대된다며 지역경제 활성화 효과를 전망했다.

군 관계자는 "과기부와 전라남도와의 협력으로 2028년 완공까지 차질 없이 추진하겠다"며 "솔라시도를 세계가 주목하는 AI 거점으로 만들고 군민이 변화를 체감하도록 하겠다"고 말했다.

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