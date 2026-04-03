과천시장애인복지관, 4월 한 달간 장애공감축제 '곁들人' 개최

"장애에 대한 이해 높이고, 일상 속 포용적 문화 확산하기 위해 마련"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시장애인복지관은 장애인의 날을 맞아 오는 4월 1일부터 30일까지 한 달간 지역 곳곳에서 장애공감축제 '곁들人'을 개최한다고 3일 밝혔다.

과천시장애인복지관, 2026년 과천공감축제_장애비장애 어울림걷기대회 포스터. [사진=과천시장애인복지관]

복지관에 따르면 이번 행사는 지역사회와 함께 장애에 대한 이해를 높이고, 일상 속 포용적 문화를 확산하기 위해 마련되었다.

이번 축제에서는 ▲경기도교육청과천도서관과 함께하는 장애이해 독서퀴즈 ▲우리도 감사합니다(후원 및 장애인고용업체 감사 인사) ▲함께하는 인권 이야기 ▲좋은 부모 아카데미 ▲과천공감축제 등 다양한 프로그램이 운영된다.

특히 오는 18일에는 과천중앙공원 바닥분수대 일대에서 시민 참여형 야외 행사가 열린다. 이 자리에서는 ▲장애인식개선 체험부스 ▲장애예술인 작품 야외 전시 ▲어울림걷기대회가 진행된다. 어울림걷기대회는 중앙공원을 출발해 대공원 호수 둘레길을 돌아오는 왕복 5km 코스로 구성됐으며, 장애 당사자와 지역 주민이 함께 소통하며 걷는 화합의 장이 될 것으로 기대된다.

또한 체험부스에서는 '공감·친밀감·오감'을 주제로 ▲나의 인권동물파트너 찾기 ▲유니버셜 디자인 경사로 체험 ▲장애인고용인식개선캠페인 ▲나만의 다회용컵 꾸미기 ▲생애주기 장애 체험 ▲뉴스포츠 체험 등 다양한 활동을 만나볼 수 있다.

아울러 장애인의 날인 20일에는 복지관에서 ▲당사자의 일상을 나누는 당사자 이야기 마당'과 ▲관내 이용자 및 지역주민이 함께 즐기는 '과천장복 노래자랑'을 열어 축제를 마무리할 예정이다.

한편, 과천공감축제 '곁들人'과 관련한 프로그램 신청 및 자세한 내용은 과천시장애인복지관 홈페이지 또는 전화 (02-2185-8043)를 통해 확인할 수 있다.

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