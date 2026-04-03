김동연 예비후보 '4·3 78주년' 추모..."국가폭력 시효 폐지, 반드시 실현해야"

"상흔에는 유효기간 없다...이 대통령 '시효 폐지' 약속 적극 지지"

"시효 없는 단죄·기한 없는 기억만이 완전한 해결의 길"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김동연 경기도지사 예비후보가 제주 4·3 사건 78주년을 맞아 희생자들을 추모하며, 국가폭력 범죄에 대한 공소시효 폐지를 통한 완전한 진실 규명 의지를 재확인했다.

김동연 경기도지사 예비후보는 3일 제주 4·3 희생자 추념일에 맞춰 메시지를 발표했다. [사진=김동연 경기도지사 예비후보 선거캠프]

김 후보는 3일 제주 4·3 희생자 추념일에 맞춰 발표한 메시지를 통해 "일흔여덟 번째, 제주의 시린 봄이 돌아왔다"며 거대한 국가폭력 앞에서도 평화와 화해를 향한 노력을 멈추지 않은 희생자와 유가족들에게 깊은 존경의 마음을 전했다.

김 후보는 이번 추모 메시지에서 '정의의 실현'을 핵심 키워드로 내세웠다. 그는 "긴 세월 4·3 생존 희생자와 유가족들은 국가폭력이라는 거대한 벽 앞에서 진실이 묻히고 정의가 유예되는 고통을 감내해 왔다"고 진단했다.

특히 최근 이재명 대통령이 제도를 찾아 약속한 '국가폭력범죄 시효 폐지'를 언급하며 적극적인 지지 의사를 밝혔다. 김 후보는 "많이 늦었지만 반드시 실현해야 할 정의"라며 "국가가 가한 폭력의 상흔에는 유효기간이 없기 때문"이라고 강조했다.

김 후보는 4·3 사건의 완전한 해결을 위한 방향성으로 '책임'과 '기록'을 제시했다. 그는 "시효 없는 단죄, 기한 없는 기억과 책임만이 제주 4·3의 완전한 해결로 가는 길"이라며 역사의 아픔을 외면하지 않겠다는 의지를 분명히 했다.

이는 단순히 과거를 추억하는 것에 그치지 않고, 법적·제도적 보완을 통해 다시는 이와 같은 비극이 반복되지 않도록 하겠다는 행정가로서의 결단으로 풀이된다.

마지막으로 김 후보는 제주와의 연대를 지속해 나갈 것을 약속했다. 그는 "제주의 아픔이 진정한 평화로 거듭날 때까지 함께하겠다"며 "끝나지 않은 역사, 제주 4·3과 결코 작별하지 않겠다"고 덧붙였다.

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