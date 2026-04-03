미래에셋투자와연금센터, 연금 인출 전략서 출간

'4% 법칙' 기반 정액·변동 인출·자산배분 조정 등 은퇴소득 전략 체계적 제시

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋투자와연금센터는 은퇴 후 자산 인출 전략을 다룬 번역서 'How Much Can I Spend in Retirement? - 투자로 만드는 평생소득 흐름'을 출간했다고 3일 밝혔다.

이 책은 미국금융서비스대학 웨이드 파우 교수의 동명 저서를 한국어로 번역한 것으로, 은퇴 이후 자산을 어떻게 인출하고 활용할 것인가에 대한 구체적인 기준과 방향을 제시한다. 미래에셋투자와연금센터가 인출 설계를 주제로 선보이는 세 번째 도서다.

책은 윌리엄 벤겐의 '4% 법칙'을 바탕으로 연금 인출의 기본 개념을 설명하고, 시장 환경·자산배분·인출 방식·은퇴 기간·유산 의향 등 변수에 따라 이 법칙을 어떻게 변형하고 확장할 수 있는지를 다룬다. 정액 인출·변동 인출·자산배분 조정·채권 활용 등 다양한 전략을 통해 시장 위험과 물가상승, 장수 위험 속에서도 안정적으로 생활비를 조달하는 방법을 소개한다.

[사진=미래에셋자산운용]

도서는 미래에셋투자와연금센터 홈페이지에서 e북으로 무료 열람할 수 있다. 유튜브를 통해 웨이드 파우 교수 인터뷰 영상도 확인 가능하다. 출간 기념으로 오는 12일까지 홈페이지 및 유튜브 채널에서 실물 도서와 치킨 등을 제공하는 이벤트도 진행 중이다.

오은미 미래에셋투자와연금센터 팀장은 "노후자산 축적은 결국 노후에 안정적으로 활용하기 위한 것"이라며 "투자를 기반으로 한 다양한 연금 인출 전략을 이해하고 지속 가능한 현금흐름을 설계하는 데 도움이 되기를 바란다"고 말했다.



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