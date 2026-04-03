박홍근 "성과·속도·소통" 강조…전쟁 추경 신속 집행 주문

취임 후 첫 확대간부회의 개최

조직 정체성 확립·쇄신 등 강조

국회 협력 통한 추경 처리 당부

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 기획예산처가 조직 출범 이후 어수선한 분위기를 정비하고 정책 추진 속도를 끌어올리는 데 초점을 맞추고 있다. 박홍근 기획처 장관은 전쟁 대응 추가경정예산의 신속한 처리와 집행을 핵심 과제로 제시하며 조직 쇄신과 정책 실행력 강화를 동시에 주문했다.

기획처는 3일 정부세종청사에서 박홍근 장관 취임 후 첫 확대간부회의를 개최했다고 밝혔다.

먼저 박 장관은 "정부조직 개편과 출범 이후 장기간 장관 공석 등으로 다소 어수선한 분위기 속에서도 중동전쟁 대응 등 주요 현안을 차질 없이 추진해 온 직원들의 헌신에 감사하다"고 말했다. 특히 추경 편성과 관련해 "직원들의 노력과 성과가 정당하게 인정받고 보상받을 수 있는 시스템을 구축하겠다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 박홍근 기획예산처 장관이 1일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 거시재정금융간담회에서 발언하고 있다. 2026.04.01 gdlee@newspim.com

이어 "국정기획위원회 단계부터 기획처의 역할과 방향을 설계해 온 만큼, 결자해지의 각오로 장관직을 맡게 됐다"며 "초대 장관으로서 조직의 정체성과 역할 확립에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

조직 운영 방향으로는 ▲불필요한 절차 축소 ▲디지털·인공지능(AI) 기반 업무환경 조성 ▲격의 없는 소통 문화 정착을 제시했다. 직원들이 소속감과 자긍심을 갖고 일할 수 있는 조직을 만들겠다는 취지다.

업무 추진 원칙으로는 '성과 중심'과 '속도감 있는 실행', '소통 강화'를 제시했다. 박 장관은 "국민의 삶과 국가 미래에 직결되는 분야에 역량을 집중하고, 관행적 제도를 구조적 관점에서 재점검해 현장에서 작동하도록 개선해야 한다"고 말했다.

또 "우리나라는 대전환의 갈림길에 놓여 있다"며 "추진 과정에서 발생하는 장애요인은 장관과 적극적으로 소통해 함께 해결하자"고 당부했다. 부서 간 협업과 함께 국회, 지방정부, 전문가, 시민사회와의 소통 강화 필요성도 강조했다.

당면 현안인 전쟁 추경과 관련해서는 국회 협력을 통한 신속한 처리와 집행 준비를 주문했다. 박 장관은 "국회 일정이 촘촘하게 이어지는 만큼 긴밀한 협력이 필요하다"며 "자료 제출과 심사 대응 과정에서 보다 적극적이고 성실한 자세로 임해 달라"고 말했다.

이어 "추경의 정책 효과는 집행 속도에 달려 있다"며 "국회 확정 이후 즉시 집행이 가능하도록 사전 절차와 준비 사항을 철저히 점검해야 한다"고 강조했다.

아울러 중장기 국가발전 전략 수립과 전략적 재원 배분 등 핵심 정책 과제에 대해서도 속도감 있는 추진을 지시하며, 과제별 실행 계획을 조속히 구체화할 것을 주문했다.

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