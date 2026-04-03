단양군 농업기술센터, 신규농업인 기초영농기술교육생 모집

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =단양군 농업기술센터는 귀농·귀촌인과 청년농업인의 안정적인 영농 정착을 지원하기 위해 '2026년 신규농업인 기초영농기술교육' 교육생을 모집한다고 3일 밝혔다.

이번 교육은 농업에 첫발을 내딛는 신규 농업인들에게 기초 이론부터 품목별 재배기술까지 체계적인 교육을 제공해 성공적인 영농 기반을 마련하기 위해 추진된다.

단양군농업기술센터.[사진=단양군] 2026.04.03 choys2299@newspim.com

모집 대상은 귀농·귀촌인과 청년농업인을 비롯해 기초영농기술 교육을 희망하는 단양군민 및 귀농·귀촌 예정자이며, 총 20명을 선발한다.

신청 기간은 오는 14일까지이다.

교육 대상자는 16일까지 개별 통지되며, 교육은 4월 21일부터 7월 7일까지 매주 화요일 총 10회에 걸쳐 진행된다.

교육은 농업기술센터 교육장에서 운영되며, 영농 기초이론과 품목별 재배기술 등 실무 중심으로 구성된다.

군 관계자는 "이번 교육은 귀농·귀촌 초기 시행착오를 줄이고 안정적인 농업 정착을 돕기 위한 실질적인 과정"이라며 "농업에 관심 있는 군민들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.

자세한 사항은 농업기술센터 인력육성팀으로 문의하면 된다.

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