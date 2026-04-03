NC AI, '바르코' 기반 크리에이터 상생 프로그램 운영

크리에이터 콘텐츠 경쟁력 극대화...창작부터 성장까지 전 과정 지원

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = NC AI는 자사의 생성형 AI '바르코(VARCO)'를 중심으로 크리에이터의 창작부터 콘텐츠 확산까지 전 과정을 연결하는 글로벌 창작 생태계 구축에 나선다고 3일 밝혔다.

이번 전략은 AI 기술을 단순한 창작 도구로 제공하는 수준을 넘어 크리에이터의 콘텐츠 경쟁력을 극대화하고 글로벌 무대로 영역을 확장할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞췄다.

NC AI는 자사의 생성형 AI '바르코(VARCO)'를 중심으로 크리에이터의 창작부터 콘텐츠 확산까지 전 과정을 연결하는 글로벌 창작 생태계 구축에 나선다고 3일 밝혔다. [사진= NC AI]



프로그램에 참여하는 크리에이터에게는 창작부터 홍보에 이르는 실질적인 혜택이 제공된다.

NC AI의 ▲바르코 3D ▲바르코 사운드 ▲바르코 보이스 ▲바르코 트랜스레이션 ▲바르코 아트패션 총 5개 서비스를 활용할 수 있는 무료 크레딧이 지급되며 우수 활용 사례로 선정된 창작자에게는 글로벌 네트워크 및 주요 매체를 통한 콘텐츠 노출과 유료 마케팅이 지원된다.



NC AI는 창작물의 파급력을 극대화하기 위해 지원 영역을 오프라인으로도 확장한다. 기존 온라인 채널 중심의 홍보뿐 아니라 오프라인 미디어 월 전시 등 대중과의 접점을 넓히는 온·오프라인 연계 지원 프로그램을 진행하고 있다.

향후 다양한 오프라인 플랫폼으로 마케팅 지원 범위를 지속적으로 넓혀 크리에이터의 콘텐츠 경쟁력을 한층 강화할 계획이다.



글로벌 시장을 무대로 한 선도적인 협업 성과도 이어지고 있다. NC AI는 다수의 크리에이터와 협력해 UI·UX 디자인, 3D 애니메이션, 그래픽 디자인, 게임 개발 등 다양한 영역에서 바르코의 실질적인 활용 가능성을 입증했다.



대표적으로 8만2000명 이상의 구독자를 가진 글로벌 3D 전문 유튜브 채널 'Stefan 3D AI Lab'은 바르코 3D를 활용해 단 24시간 만에 게임을 제작하는 과정을 담은 튜토리얼을 공개하며 주목을 끌었다.

또한 9만1000명의 팔로워를 보유한 LA 기반 아티스트 '홍순솔'과 협업한 콘텐츠는 인스타그램에서 댓글 1300여개, 좋아요 및 공유 3100여 건 이상을 돌파하며 높은 도달률을 기록했다.



이 밖에도 인도, 체코, 튀르키예 등 세계 각국의 3D 아티스트와 디자이너들이 바르코를 실제 작업 프로세스에 도입해 프로젝트를 진행 중이며 국내에서도 'open.choi', '데일리프롬프트' 등 주요 AI 뉴스레터 인플루언서, '민스틴', 'SOHI' 등 3D 아티스트들과의 협력으로 의미 있는 활용 사례를 다수 확보했다.



NC AI는 이러한 국내외 협업 성과를 기반으로 크리에이터가 고유 창작물을 활용해 교육, 강의, B2B 협업까지 영역을 넓히도록 체계적인 성장 파이프라인을 제공할 예정이다.

이를 통해 창작자가 AI 기술로 자체 경쟁력을 갖추고 산업 전반에서 자립하는 선순환 구조를 완성한다는 방침이다.



글로벌 무대로의 도약을 꿈꾸는 크리에이터라면 누구나 NC AI 공식 채널이나 이메일로 상시 문의 및 지원이 가능하다.



이연수 NC AI 대표는 "콘텐츠 과잉으로 인해 좋은 콘텐츠를 만드는 것만으로는 성장하기 어려운 환경에서 NC AI는 AI 도구를 제공하는 단계에 머물지 않고 확산과 성장까지 지원해 창작 생태계의 패러다임을 바꿀 파트너가 될 것"이라며 "여정에 함께할 전 세계 크리에이터와 파트너들의 적극적인 참여를 기다린다"고 밝혔다.

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