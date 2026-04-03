두나무, 대학생 팀 서포터즈 '업투' 4기 활동 마무리

건전한 투자 문화 홍보대사 수행, 개인 미션 2개·팀 미션 9개

대학교 직접 방문해 업비트 홍보부스 운영 '캠퍼스 어택' 운영

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 지난 2일 강남구 슈피겐홀에서 업비트 대학생 팀 서포터즈 '업투(UpTo)' 4기의 활동을 마무리하는 수료식을 개최했다고 3일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 지난 2일 강남구 슈피겐홀에서 업비트 대학생 팀 서포터즈 '업투(UpTo)' 4기의 활동을 마무리하는 수료식을 개최했다고 3일 밝혔다. [사진=두나무]2026.04.03 dedanhi@newspim.com

이번 업투 4기는 총 36명의 대학생이 팀을 이뤄 참여했으며, 약 3개월간 디지털자산 시장의 신뢰를 높이고 건전한 투자 문화를 알리는 홍보대사 역할을 수행했다. 서포터즈들은 활동 기간 중 개인 미션 2개와 팀 미션 9개로 구성된 온라인 활동과 더불어 실무 역량을 키울 수 있는 오프라인 '캠퍼스 어택' 미션을 수행했다.

온라인 미션에서는 업비트의 투자자 보호 활동을 재밌게 알리고 비트코인, 이더리움, 스테이블코인 등 다양한 디지털자산 개념을 쉽게 소개하는 콘텐츠를 제작했다. 참가자들은 직접 독창적인 콘텐츠를 기획해 본인의 인스타그램과 유튜브 계정에 올리며 또래 친구들에게 올바른 투자 문화를 전파하는 데 앞장섰다.

오프라인 미션인 '캠퍼스 어택'에서는 각 팀이 대학교를 직접 방문해 업비트 홍보 부스를 기획하고 운영했다. 학생들의 참여를 이끌어내기 위해 해적, 보건소, 놀이공원 등 다채로운 콘셉트와 아이디어를 부스 운영에 접목했으며, 이를 통해 대학생들이 투자자 보호 활동과 디지털자산 거래 지식을 즐겁게 습득할 수 있는 기회를 제공했다.

이날 수료식에서는 활동 성과에 따른 시상식도 진행됐다. 콘텐츠 기획력과 미션 성과, 참여 태도 등을 종합적으로 평가해 가장 높은 점수를 기록한 3개 팀이 우수팀으로 선정됐다.

최우수상은 '비스트' 팀이 차지해 상장과 트로피, 상금 200만 원을 받았으며, 우수상은 '학번을 묻지마' 팀과 'NFS' 팀에게 돌아가 각각 상장과 트로피, 상금 150만 원이 수여됐다. 아울러 크리에이티브 상, 베스트 릴스 상 등 각 팀별로 특별상도 주어졌다.

업투 4기에 참여한 김현우 씨는 "활동 기간 동안 경쟁을 넘어 서로의 아이디어에 자극받으며 함께 성장할 수 있었던 시간이었다"며 "공식 활동은 끝나지만 업투 4기로서 계속해 주변에 올바른 디지털자산 투자 문화에 대해 알리고 싶다"고 소감을 밝혔다.

dedanhi@newspim.com