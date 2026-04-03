에이비식스, '노래방 라이브' 출격…'바럼즈 업' 자유로운 매력

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 에이비식스(AB6IX)가 보컬 콘텐츠 '노래방 라이브'에 출연해 정규 3집 타이틀곡 '바럼즈 업(BOTTOMS UP)'의 매력을 색다른 라이브로 선보인다.

오는 4일 오후 8시 스튜디오 아제드 공식 유튜브 채널을 통해 에이비식스의 노래방 라이브 '바럼즈업'이 공개된다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 에이비식스. [사진=스튜디오 아제드] 2026.04.03 moonddo00@newspim.com

이번 콘텐츠는 약 5년 만에 발매된 에이비식스의 정규 3집 타이틀곡 '바럼즈 업'의 매력을 다채롭게 그려낸 라이브 영상으로, 아지트를 연상케 하는 내추럴한 공간 속 가장 에이비식스다운 모습을 담아냈다.

노래방 라이브를 통해 에이비식스는 자유분방한 에너지를 발산하며 팬들에게 기분 좋은 미소를 선사할 예정이다. 곡의 무드와 어우러지는 연출이 특유의 경쾌한 사운드와 진솔한 메시지를 극대화하며 몰입감을 높일 것으로 기대된다.

스튜디오 아제드의 '노래방 라이브'는 노래방 자막 화면을 모티브로 한 영상 프레임에 곡 가사를 외국어 발음대로 표기한 '음원 티칭형 콘텐츠'다. 다이내믹하면서도 감각적인 영상미를 바탕으로 전 세계 K팝 팬덤 맞춤형 콘텐츠로 자리매김하고 있다.

'노래방 라이브'에는 에이비식스 외에도 치즈, 권진아, NCT 도영, 10CM, 아이들 미연, 최립우, 씨엔블루, 윤하 등 다양한 아티스트가 출연하며 화제를 모은 바 있다.

한편, 에이비식스의 노래방 라이브 '바럼즈 업' 티저는 3일 오후 8시 오픈되며, 본편은 4일 오후 8시 만나볼 수 있다.

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