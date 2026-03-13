에이비식스 'BOTTOMS UP' 뮤비 티저 공개…경쾌한 팝 록 사운드

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 에이비식스(AB6IX)가 정규 3집 타이틀곡 '바럼즈 업(BOTTOMS UP)' 뮤직비디오 티저를 공개하며 컴백에 대한 기대감을 끌어올렸다.

소속사 브랜뉴뮤직은 13일 에이비식스 공식 SNS 채널들을 통해 신곡 '바럼즈 업'의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 에이비식스 뮤직비디오 티저. [사진=브랜뉴뮤직] 2026.03.13 moonddo00@newspim.com

공개된 티저에서는 따분한 상황에 놓여 있는 멤버들의 개인 신이 이어진 뒤 멤버 전원이 함께 모여 모든 것을 잊고 즐거워하는 모습이 그려졌다.

이어 영상 말미에 공개된 '다 모르겠고 일단 바럼즈 업'이라는 가사의 일부와 안무는 에이비식스만의 음악적 색채를 확고히 드러내며 짧은 티저만으로도 완곡에 대한 팬들의 기대감을 높였다.

새 앨범 '세븐 : 크림슨 호라이즌'은 에이비식스가 약 5년 만에 발매하는 세 번째 정규 앨범으로 에이비식스가 걸어온 7년의 시간과 앞으로 펼쳐질 미래를 동시에 담아낸 작품이며, 타이틀곡 '바럼즈 업'은 가장 에이비식스다운 모습으로 현재를 노래하고자 하는 멤버들의 진솔한 메시지를 비트 위에 자유롭게 풀어낸 곡이다.

한편, 에이비식스 3RD 앨범 '세븐 : 크림슨 호라이즌'은 오는 16일 오후 6시 각종 음원 사이트들을 통해 정식 발매되며, 컴백 당일 오후 8시 서울 스카이 아트홀에서 진행되는 쇼케이스는 에이비식스 공식 유튜브를 통해 전 세계 생중계될 예정이다.

