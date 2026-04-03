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트럼프 '나토 탈퇴' 위협에 미 의회 "가장 성공적 군사동맹" 초당적 제동

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"나토는 종이 호랑이" 비하에 여야 지도부 "안보 초석" 정면 반박

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국과 이스라엘 주도의 이란 전쟁에서 유럽 동맹국들이 더 많은 군사적 지원에 나서지 않는다며 북대서양조약기구(NATO, 나토)를 '종이 호랑이'라고 부르며 탈퇴 가능성을 거듭 시사하자 미 의회가 초당적 제동에 나섰다. 민주당은 물론 공화당 지도부마저 '나토는 필수 안보 자산'이라며 선을 긋고 있어, 동맹 유지 문제를 둘러싼 백악관과 의회의 정면충돌이 가속화되는 양상이다.

◆ 존 튠 상원의원 "공화당 내 나토 탈퇴 의사 희박"

존 튠(공화당, 사우스다코타) 상원 다수당 원내대표는 2일(현지시간) 공화당 상원의원들 사이에서 미국의 나토 탈퇴를 지지하는 분위기는 거의 없다고 밝혔다. 튠 의원은 이날 기자들과 만나 "나토를 매우 중요하고 믿을 수 없을 만큼 성공적인 전후 동맹이라고 생각하는 사람들이 아주 많다"며 "현 국제 정세 속에서 우방국과의 동맹은 선택이 아닌 필수"라고 강조했다.

이번 발언은 트럼프 대통령이 유럽 동맹국들이 호르무즈 해협 재개방을 돕지 않을 경우 나토에서 탈퇴할 가능성을 언급하고, 이를 실제 참모들과 논의해 온 것으로 알려진 가운데 나왔다. 특히 이란 전쟁 지원 방안을 둘러싸고 미국과 유럽 동맹국 간 긴장이 고조되면서 서방 질서의 근간이었던 나토 동맹이 위협받고 있는 상황에서, 미 의회가 본격적인 견제구를 던지기 시작했다는 평가다.

◆ 미치 매코널 상원의원, 민주당 의원과 공동 성명 

공화당의 거물급 인사인 미치 매코널(켄터키) 상원 의원은 한 발 더 나아가 민주당 의원과 함께 미국의 나토 잔류를 지지하는 공동 성명을 발표했다. 상원 다수당 원내대표를 역임한 매코널 의원은 전날(1일) 크리스 쿤스(민주당, 델라웨어) 상원 의원과 발표한 공동 성명에서 "나토는 역사상 가장 성공적인 군사 동맹으로 70년 넘게 미국의 안보를 뒷받침해 왔다"며 "미국인들은 나토가 강하고 단결되어 있을 때 더 안전하다"고 밝혔다. 성명은 이어 "모든 동맹국이 이 단결을 세심하게 관리하는 것이 미국의 국가 이익에 전적으로 부합한다"고 역설했다.

민주당 측에서도 강력한 경고음이 터져 나왔다. 마크 워너(민주당, 버지니아) 상원 정보위원회 부위원장(Ranking Member)도 전날 성명을 내 "70년 넘게 나토는 미국 국가 안보의 초석이 돼 왔다"며 "유럽에서의 전쟁을 억제하고 전 세계에 힘을 투사하며, 위기의 순간에 미국이 결코 혼자 서지 않도록 보장해 왔다"고 밝혔다. 이어 트럼프 대통령의 '종이 호랑이' 발언을 정면으로 겨냥해 "나토는 현대사에서 가장 성공적인 군사 동맹"이라며 "탈퇴 위협은 무모하고 위험하며, 결과적으로 적대국들의 전략적 승리를 돕는 꼴"이라고 직격했다.

◆ 유럽 고위 관리 "미국, 더 이상 해결책 아냐"

미국 현지 언론도 트럼프 대통령의 행보가 동맹의 신뢰를 근본적으로 훼손하고 있다고 비판했다. 뉴욕타임스(NYT)는 "트럼프 대통령이 나토를 비하할수록 동맹은 더욱 공동화(空洞화)될 것"이라며 "유럽인들로 하여금 워싱턴 없는 동맹을 강요하고 있다"고 지적했다. 한 유럽 고위 관리는 NYT와의 인터뷰에서 "대부분의 유럽인이 나토의 핵심인 집단 방위 공약(제5조)이 여전히 유효한지 의구심을 갖고 있다"며 "미국이 더 이상 최후의 보루가 아니라, 오히려 세계 무질서를 심화시키는 요인으로 보이기 시작했다"고 꼬집었다.

NYT는 트럼프 대통령의 주장과 달리 "유럽은 결코 무력하지 않다"고 강조했다. 유럽 고위 관리들에 따르면 설령 미국이 유럽 주둔 미군 7만 명을 철수하더라도 '유럽형 나토' 구축은 충분히 가능하다는 분석이다. 나토의 지휘 체계와 인프라가 온전히 유지되는 만큼, 유럽 국가들이 인력을 대체하고 재래식 전쟁에서의 미국의 공백을 메우기 위한 구체적인 연구도 이미 진행 중인 것으로 알려졌다.

한편 트럼프 대통령이 독단적으로 나토 탈퇴를 실행에 옮기기는 법적으로 매우 어렵다는 평가다. 미 의회는 2024 회계연도 국방수권법(NDAA)을 처리하며, 대통령이 나토를 탈퇴하려 할 경우 상원 3분의 2의 찬성이나 별도의 의회 법안 통과를 의무화하는 조항을 명문화했다. 이는 대통령의 독자적 조약 파기 권한에 쐐기를 박은 것으로, 트럼프 대통령이 공언대로 나토 탈퇴를 강행하려할 경우 백악관과 의회 간의 치열한 법적·정치적 공방이 불가피할 것으로 보인다.

존 튠 미 상원 다수당 원내대표가 2026년 3월 26일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 국회의사당에서 기자들에게 발언하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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