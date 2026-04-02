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'박윤정호' U-20 여자축구, 아시안컵 첫 경기서 우즈벡 2-0 제압

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5일 오후 6시 요르단과 2차전

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 여자 20세 이하(U-20) 축구대표팀이 우즈베키스탄을 상대로 안정적인 경기력을 선보이며 대회 첫 경기를 승리로 장식했다.

박윤정 감독이 이끄는 여자 U-20 대표팀은 2일(한국시간) 태국 논타부리 스타디움에서 열린 우즈베키스탄과의 대회 조별리그 B조 1차전에서 2-0으로 이겼다.

[서울=뉴스핌] 한국 여자 20세 이하(U-20) 축구대표팀이 우즈베키스탄과의 U-20 여자 아시안컵 조별리그 B조 1차전에서 2-0 승리를 거뒀다. [사진 = AFC 홈페이지] 2026.04.02 wcn05002@newspim.com

이번 대회는 기존 8개국 체제에서 12개국으로 확대된 뒤 처음 열리는 대회로, 각 조 4개 팀씩 3개 조로 나뉘어 조별리그를 치른다. 이후 각 조 1, 2위와 3위 팀 중 성적이 좋은 두 팀까지 총 8개 팀이 토너먼트에 진출해 우승을 다투는 방식이다.

더불어 이번 대회는 오는 9월 국제축구연맹(FIFA) U-20 여자 월드컵 아시아 예선을 겸하고 있어 의미가 크다. 상위 4개 팀에게 월드컵 본선 진출권이 주어지기 때문에, 한국 역시 초반부터 안정적인 승점 확보가 중요했다.

2004년과 2013년 정상에 올랐던 한국은 이번 대회를 통해 13년 만의 우승 탈환을 목표로 하고 있다. 첫 경기에서 승리를 거두며 그 목표를 향한 첫걸음을 성공적으로 내디뎠다.

경기 초반 흐름은 쉽지 않았다. 우즈베키스탄이 수비 라인을 깊게 내리고 밀집 수비를 펼치면서 한국은 공격 전개에 어려움을 겪었다. 볼 점유율에서는 우위를 점했지만, 상대의 촘촘한 수비를 뚫어내는 데 시간이 필요했다.

답답한 흐름을 깨뜨린 것은 전반 막판이었다. 전반 43분, 왼쪽 측면에서 맹희진(강원도립대)이 올린 크로스가 상대 수비에 맞고 흐르자, 이를 진혜린(고려대)이 페널티지역 왼쪽에서 잡아 과감하게 왼발 슈팅으로 연결했다. 슈팅은 수비수 발에 맞고 굴절되며 골문 오른쪽 구석으로 빨려 들어갔고, 한국은 귀중한 선제골을 만들어냈다.

1-0으로 전반을 마친 한국은 후반 들어 추가 득점을 노렸다. 후반 4분에는 페널티지역 왼쪽에서 얻은 프리킥 상황에서 한민서(고려대)가 직접 슈팅을 시도했지만, 공이 크로스바를 맞고 나오며 아쉬움을 삼켰다.

그러나 후반 중반 들어 다시 한 번 기회를 살려냈다. 후반 27분, 이하은(울산과학대)이 롱킥을 처리하는 과정에서 상대 골키퍼와 충돌하며 페널티킥을 얻어냈다. 키커로 나선 주장 조혜영(고려대)이 침착하게 오른발 슈팅을 성공시키며 점수 차를 2-0으로 벌렸다.

이후 한국은 안정적인 경기 운영으로 리드를 지켜냈고, 결국 무실점 승리로 경기를 마무리했다. 한국은 5일 오후 6시(한국시간) 같은 장소에서 요르단, 8일 오후 10시(한국시간) 빠툼타니 스타디움에서 북한과 맞붙는다.

wcn05002@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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