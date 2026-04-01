태광산업, 정인철·이부의 공동대표 체제 출범

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 태광산업은 1일 오전 이사회를 열고 신임 대표이사에 정인철 부사장을 선임했다고 밝혔다. 이에 따라 이부의 대표이사와 공동대표 체제를 구축하게 됐다.
정인철 대표는 서울대 경영학과를 졸업하고 대학원에서 경영학 석사(MBA) 및 박사과정(경영전략·국제경영)을 밟았다. 이후 미국 경영컨설팅 업체인 모니터 그룹과 AT커니에서 스트레티지 프랙티스(Strategy Practice) 대표를 지냈으며, 대림코퍼레이션에서 전략기획 및 해외사업을 총괄했다.
STX그룹에서는 기획조정본부장과 경영개선 태스크포스(TFT)장 등을 맡아 부사장을 역임했다. 바이오제약 기업인 CG인바이츠 대표이사를 지내기도 했고, 태광산업에는 지난해 7월 미래사업총괄 부사장으로 합류했다.
정 대표는 풍부한 인수·합병(M&A) 수행 경험과 경영 역량을 바탕으로 회사의 전략적 의사결정과 주요 경영 현안에 실질적으로 기여할 것으로 기대된다.
이 대표는 석유·화학 사업과 그룹 전략 부문에서 다양한 경험을 쌓은 경영기획 전문가다. 사업 전략 수립과 조직 운영 전반에서 전문성을 갖춘 인물로 평가되며 카이스트(KAIST) 화학공학과를 졸업했다.
이 대표는 2010년 대림산업 석유화학사업부 경영기획 담당 상무보로 선임되며 본격적으로 사업 전략과 경영기획 업무를 맡았다. 2017년에는 태광그룹 사업지원실 섬유·석유화학 기획담당 상무로 합류해 그룹 차원의 사업 전략과 계열사 간 협력 과제를 추진했다.
이어 2020년에는 태광그룹 미래경영협의회 지원단 기획팀장(전무)을 맡아 중장기 사업 전략과 미래 성장 방향 수립을 담당했다. 지난해 4월부터는 태광산업 사업총괄 전무로 재직하며 사업 포트폴리오 관리와 주요 전략 과제를 총괄하고 있다.
태광산업 관계자는 "두 공동 대표의 전략·M&A 역량이 결합돼 경영 전반의 균형이 강화될 것"이라며 "기존 사업 경쟁력을 강화하는 동시에 미래 사업 기반을 적극 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
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