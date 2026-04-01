스포츠로 한반도 평화 모색했던 장웅 전 IOC위원 별세…향년 87세

과거 한반도 단일팀 입장 등을 끌어낸 인물
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한반도 단일팀 구성을 추진했던 장웅 전 위원이 사망했다. 향년 87세다.
국제올림픽위원회(IOC)는 1일(한국시간) "장웅 전 위원이 지난달 29일 별세했다는 소식을 접했다. 삼가 고인의 명복을 빈다"고 밝혔다.
커스티 코벤트리 IOC 위원장은 "장 전 위원은 평생을 북한의 스포츠 발전과 올림픽 정신의 대화에 헌신했던 사람이다. 그의 노력은 한반도가 스포츠를 통해 한 팀으로 나아갈 수 있다는 희망을 보여줬다. 가족에게 애도를 표한다"고 성명을 남겼다.
IOC는 장 전 위원을 추모하여 3일간 조기를 게양한다.
1938년생인 고인은 농구선수 출신이다. 은퇴 후에는 지도자의 길을 걸었다. 북한올림픽위원회에서 각종 행정업무를 보며 부위원장까지 역임했다. 1976년 몬트리올 올림픽에서 통역요원으로 참여하는 것을 시작으로 여러 국제회의에서 북한 대표로 참석했다.
장웅 전 위원은 1996년 IOC 총회에서 故 이건희 삼성그룹 회장과 함께 IOC 위원으로 선출됐다. 이후 20년간 북한을 대표했다.
스포츠로 남북 긴장을 완화한 인물로도 평가받는다. 1986년 남북체육회담부터 1991년 지바 세계탁구선수권에서 단일팀 실무위원회 북측위원장으로 한반도 단일팀 결성에 이바지했다.
특히 2000년 시드니 하계 올림픽과 2018 평창 동계 올림픽 개회식 남북 공동 입장이 가능하게 한 사람 중 한 사람이다.
한편 북한매체인 조선중앙통신 등은 아직 장 전 위원의 사망 소식을 전하지 않았다.
willowdy@newspim.com