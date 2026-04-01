마티카바이오랩스, 유씨아이테라퓨틱스와 CAR-NK 치료제 위탁생산 계약

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 차바이오텍의 자회사인 마티카바이오랩스는 CAR-NK 기반 면역세포 치료제를 개발 중인 유씨아이테라퓨틱스와 CAR-NK 치료제 위탁생산 계약을 체결했다고 1일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 계약으로 마티카바이오랩스는 유씨아이테라퓨틱스가 개발 중인 CAR-NK 치료제 'UCI-101'의 위탁생산 및 품질시험을 수행할 예정이다.
유씨아이테라퓨틱스가 개발 중인 'UCI-101'은 암세포가 발현하는 항원 CD19와 CD22를 동시에 인식하도록 설계된 혈액암 면역세포 치료제다. 두 가지 표적을 동시에 인식하는 전략으로 항원 소실 문제를 보완해 치료 효과를 높일 수 있다는 게 회사 측 설명이다.
특히 'UCI-101'은 단일 표적을 인식하는 CAR-T 치료제의 한계를 극복할 수 있을 것으로 기대된다. CAR-T 치료제는 암세포가 해당 표적을 회피할 경우 치료 효과가 떨어질 수 있는 한계가 있다.
또한 유씨아이테라퓨틱스는 NK세포에 유전자를 조작해 고형암 표적 CAR를 발현하는 동시에 종양 미세환경 조절 단백질을 분비해 고형암 치료가 가능하도록 한 'CellTaCT' 플랫폼을 자체 개발했다. 이 플랫폼을 활용해 고형암 세포·유전자치료제도 개발하고 있다.
마티카바이오랩스는 세포·유전자치료제 분야에서 축적된 GMP 기반 세포치료제 생산 인프라와 품질관리 역량을 바탕으로 임상 단계의 세포치료제 제조·분석 서비스를 제공하고 있다. 이번 협력으로 CAR-NK 치료제 분야로 CDMO 사업 영역을 확대할 계획이다.
민병조 마티카바이오랩스 대표는 "CAR-NK 치료제는 차세대 면역세포 치료 플랫폼으로 글로벌 시장에서 빠르게 성장하고 있는 분야"라며 "유씨아이테라퓨틱스의 혁신적인 CAR-NK 치료제를 안정적으로 생산·공급하고, 세포·유전자치료제 CDMO 분야에서의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
정수영 유씨아이테라퓨틱스 대표는 "마티카바이오랩스의 CAR-T 및 CAR-NK 치료제 생산이력과 세포치료제 제조·품질 관리 역량을 높이 평가한다"며 "향후 임상시험에서 다방면의 협력이 가능할 것"이라고 밝혔다.
한편 마티카바이오랩스는 세포치료제, CAR-T, CAR-NK, 세포외소포체(EV) 등 다양한 차세대 세포·유전자치료제 분야로 사업을 확장 중이다. CDMO 서비스 역량을 강화하고 국내 개발기업들과 협력을 확대해 나가고 있다.
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