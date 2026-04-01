DMZ 평화의 길 12개 노선, 4월17일 전면 개방…철책 체험, 올해도 문 연다

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 정부가 오는 4월 17일부터 11월 30일까지 인천·경기·강원 접경지역 'DMZ 평화의 길' 12개 테마노선을 전면 개방한다. 혹서기인 7~8월은 운영을 쉬고, 참가비는 1인당 1만 원이다. 예약은 4월 1일부터 공식 누리집과 모바일 앱 '두루누비'에서 받는다.
테마노선은 인천 강화, 경기 김포·고양·파주·연천, 강원 철원·화천·양구·인제·고성 등 10개 접경지역에 걸쳐 2019년 조성됐다. 군부대 협조로 철책 인근을 직접 걸을 수 있고, 지역 주민 출신 전문 해설사가 동행해 각 장소의 역사·생태 이야기를 전한다. 안보지역 특성상 대한민국 국민만 참가할 수 있으며 본인 인증과 신분 확인 절차를 거친다.
올해는 문체부·통일부·국방부·행안부·기후부·한국관광공사·접경 지자체가 협력을 강화해 일부 코스의 회당 참가 인원과 운영일을 확대했다. 정부는 이번 개방을 계기로 DMZ 접경지역을 한국에서만 경험할 수 있는 평화·생태 관광자원으로 자리매김시키고, 나아가 세계적인 평화관광의 상징으로 육성한다는 계획이다.
◆ DMZ 평화의 길 테마노선 개방 및 운영
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