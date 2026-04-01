부산시, 조선산업 상생 지원사업 본격 추진…27억8000만원 투입

7개 앵커기업 자금 출연 상생 모델

상생협의체 운영 지속 가능성 확보

[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 부산시는 조선 산업 원·하청 임금·복지 격차를 줄이고 지속 가능한 생태계를 만들기 위해 2026년 조선 산업 Busan-eXchange 상생 지원사업을 본격 추진한다고 1일 밝혔다.

이번 사업은 고용노동부 지역상생형 일터조성 프로젝트에 선정돼 국비 19억원에 시비와 기업 대응 자금을 더해 총 27억8000만원이 투입된다. 부산의 중견 조선소와 기자재 업체 밀집 구조를 반영해 산업 허리층을 강화하는 차별화 모델을 적용한다.

부산시가 조선 산업의 고질적인 원·하청 간 임금 및 복지 격차를 완화하고 지속 가능한 산업 생태계를 조성하기 위해 2026년 부산 조선 산업 지역상생형 격차 완화 지원사업(조선 산업 Busan-eXchange 상생 지원)을 본격 추진한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

전국 최초로 7개 앵커기업이 직접 자금을 출연하는 민관 협력형 상생 모델이다. HJ중공업, SB선보 등 7개사(㈜오리엔탈정공, 대양전기공업㈜, ㈜KTE, ㈜파나시아, ㈜동화엔텍 포함)가 총 4억원의 대응 자금을 부담해 하청 근로자 복지·안전 개선에 나선다.

정부 재정 중심 기존 방식에서 벗어나 원청이 하청 근로자 지원에 직접 돈을 쓰는 '진짜 상생형 일터'를 만든다.

사업은 5개 프로그램으로 현장 수요를 맞췄다. 초기 정착 '3+3' 지원으로 신규 입사자에 3개월·6개월 정착 장려금 최대 200만원 지급. 숙련 유지 기술 전수 인센티브로 7년 이상 장기근속자에 최대 200만원 지원. 세이프티 업그레이드로 안전보건·고위험 장비에 최대 350만원. '클린 워크 & 힐링 센터' 개선에 공동시설 물품 최대 2500만원. 올인원 복지로 휴가비·건강검진·작업복 세탁 서비스를 준다.

지속성을 위해 시·고용노동부·원하청 기업·전문가가 참여하는 상생협의체를 운영한다. 상생협약 이행 점검과 사업 방향 설정을 총괄하며 실무협의체와 연계해 임금·근로환경·복지 격차 과제를 발굴·이행한다. 고용·환경·복지 연계 부산형 상생협약 모델을 정립한다.

박형준 시장은 "조선업 슈퍼사이클 속 원하청 격차 해소가 경쟁력 강화 필수"라며 "원청·협력업체 함께 성장하는 상생 생태계를 조성해 조선산업 재도약 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.

psj9449@newspim.com