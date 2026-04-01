부산시, 청년 '일하는 기쁨카드' 참여자 2000명 모집

18세 이상 중소기업 근로자 대상

복지포인트 사용처 다양화 기대

[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 부산시는 오는 6일부터 24일까지 '2026년 부산 청년 일하는 기쁨카드 지원사업' 참여 청년을 모집한다고 1일 밝혔다. 지역 중소기업 청년 근로자의 정착을 돕고 근로 의욕을 높이기 위한 사업이다.

시는 부산에 거주하면서 지역 중소기업에 3개월 이상 재직 중인 만 18세에서 39세 이하 청년을 대상으로 1인당 100만 원의 복지포인트를 지원한다. 올해 모집 인원은 2000명이다.

부산 청년 일하는 기쁨카드 지원 사업 홍보 포스터[사진=부산시] 2026.04.01

지원 대상은 1986년 1월 1일부터 2008년 12월 31일 사이 출생자로, 지역 중소기업 입사일이 2024년 1월 1일부터 2026년 1월 2일 사이인 사회초년생 청년이다.

월 소득은 기준중위소득 150% 이하인 384만7000원 이하여야 하며, 올해 1~3월 평균 건강보험료(노인장기요양보험 제외)는 월 13만8780원 이하여야 한다. 시는 심사를 거쳐 5월 중 최종 대상자 2000명을 선정할 계획이다.

선정된 청년에게는 사전 교육 이수 후 복지포인트 100만 원이 연 2회로 나눠 지급된다. 1차 50만 원은 6월, 2차는 9월에 재직 여부를 확인한 뒤 지원한다. 2차 지급 시기는 기존 10월에서 9월로 한 달 앞당겨 포인트 사용 기간을 9~11월로 확대했다.

올해부터 음식점, 카페 등 생활지원 분야를 추가해 문화·자기계발·건강관리 등 4개 영역에서 온·오프라인으로 자유롭게 사용할 수 있도록 편의를 높였다. 사용처 확대는 청년 의견을 반영한 개선 조치다.

신청은 오는 6일 오전 10시부터 24일 오후 6시까지 '부산 청년 일하는 기쁨카드' 누리집(부산기쁨카드.kr)에서 온라인으로 하면 된다.

박형준 부산시장은 "청년의 생활 여건을 반영해 일상에서 활용할 수 있는 분야까지 기쁨카드 사용 범위를 넓혔다"며 "이번 사업이 사회초년생의 복지 향상은 물론 지역 중소기업의 고용안정에도 도움이 되길 바란다. 앞으로도 청년이 머물며 꿈을 이룰 수 있는 도시 부산을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

psj9449@newspim.com