"경북 18만 장애인 치과진료 숙원푼다"…안동병원 '권역장애인구강진료센터' 개소

타 지역 원정진료·장기 대기 해소..'지역 내 치료 기반 구축'

보건복지부 지정 사업...안동병원 공공의료 인프라 강화

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 안동의료재단 안동병원(이사장 강신홍)이 '경북권역 장애인 구강진료센터'를 개소하고 본격 운영에 들어갔다.

이번 센터 개소를 통해 경북 지역 장애인들의 필수 의료 접근성이 크게 개선될 것으로 기대된다. 특히 비급여 진료비 지원 등을 통해 경제적 부담을 완화하고 적기 치료를 유도해 장애인의 구강 건강 증진과 삶의 질 향상에도 긍정적인 영향을 미칠 전망이다.

안동의료재단 안동병원의 '경북 권역장애인구강진료센터' 진료장면[사진=안동병원] 2026.04.01 nulcheon@newspim.com

1일 안동병원에 따르면 경북지역 등록 장애인 수는 약 18만 명으로 전국 평균을 웃돌지만, 장애인을 위한 전담 치과 진료 시설이 부재해 의료 공백을 겪어왔다. 이로 인해 지역 장애인들은 전문 치과 치료를 위해서 대구 등 타 지역으로 '원정 진료'를 떠나거나, 장기간 대기를 감수해야 하는 불편을 겪어왔다.

지난달 31일 개소한 경북 권역 장애인 구강 진료 센터는 보건복지부 지정 사업으로, 국비와 도비 지원에 더해 안동병원의 자체 자원 투입이 결합된 공공의료 인프라다. 특히 일반 치과 이용이 어려운 장애인 환자를 대상으로 전신 마취 및 행동 조절이 가능한 전문 치과 치료를 제공한다.

센터는 장애인 환자의 특성을 고려한 전용 진료 장비와 맞춤형 진료 시스템을 갖췄다. 안동병원은 경북 거점 의료기관으로서 치과 및 마취통증의학과 전문의, 공중보건의, 마취 간호사, 치과 위생사 등 필수 전담 인력에 대한 인건비와 운영 자원을 선제적으로 투입해 안정적인 운영 기반을 마련했다.

진료를 받은 환자 A씨는 "그동안 치료를 받으려면 대구까지 이동해야 했고, 예약도 오래 기다려야 했다. 이제는 가까운 곳에서 진료를 받을 수 있어 부담이 크게 줄었다"고 말했다.

안동병원 강신홍 이사장은 "이번 센터 개소는 경북 장애인분들이 거주지 내에서 수준 높은 전문 치과 진료를 받을 수 있는 기반을 마련한 것"이라며 "앞으로도 안동병원은 지역 간 의료 격차 해소와 필수 의료 기능 강화를 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

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