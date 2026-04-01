서울시, 청년 부동산 중개보수 지원…청년안심주택 피해자까지

4000명 청년 대상 중개보수 및 이사비 지원사업 추진

청년안심주택 피해자와 부상제대군인 우선 지원 결정

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시는 오는 14일까지 '청년 부동산 중개보수 및 이사비 지원사업'에 참여할 4000명을 모집한다고 1일 밝혔다.

이 지원사업은 주거 부담을 덜어주기 위해 청년들에게 부동산 중개보수 및 이사비를 최대 40만 원까지 지원하는 프로그램으로, 서울시는 2022년부터 이를 시행해왔다. 만 19세에서 39세인 무주택 청년 대상이다. 지난해에는 1만 7512명이 신청해 최종 9579명이 평균 33만 원을 지원받았다.

올해에는 청년안심주택 피해 임차인 및 청년부상제대군인을 우선 지원대상에 포함시켜 이들의 주거 안정과 사회 복귀를 돕기로 했다.

우선지원대상에는 사회적 약자 및 주거취약 청년이 포함되며, 청년안심주택 피해 임차인과 청년부상제대군인을 포함하고 있다.

서울청년 부동산 중개보수 이사비 지원 포스터. [서울시 제공]

이와 함께, 서울시는 행정안전부의 공공 마이데이터 서비스를 도입하여 필수 제출 서류를 5종에서 3종으로 축소한다. 신청자는 동의할 경우 주민등록표 등·초본과 가족관계증명서를 자동으로 제출받을 수 있다.

지원 요건은 2024년 1월 1일 이후 서울로 전입했거나 이사한 만 19세에서 39세의 무주택 청년이며, 주택 거래금액은 2억 원 이하로 가구당 중위소득 150% 이하(1인 가구 384만 7000원, 세전 기준)이어야 한다. 유사한 지원을 받은 경우나 부모 소유 주택을 임차하는 경우는 제외된다.

신청자는 4월 1일 10시부터 14일 18시까지 청년몽땅정보통을 통해 신청할 수 있으며, 지원 대상자 발표는 7월 말로 예정되어 있다. 하반기 모집도 8월 중 진행될 예정이다.

청년 몽땅정보통의 공지사항에서 자세한 내용을 확인할 수 있으며, 문의는 Q&A 게시판이나 콜센터를 통해 할 수 있다.

한편, 지난해 신청자 중 20대는 66.3%를 차지했으며, 신청자들은 주로 원룸에 거주하는 것으로 나타났다. 중개보수와 이사비를 모두 신청한 경우는 40.3%, 중개보수만 신청한 비율은 53.3%였다.

김철희 서울시 미래청년기획관은 "서울 청년들이 집 때문에 꿈을 포기하지 않는 도시를 만들기 위해 서울시는 정책 역량을 총동원 중"이라며 "이번에 신청을 받는 부동산 중개보수 및 이사비 지원을 포함하여 청년들이 체감할 수 있는 주거 정책을 지속적으로 발굴·추진해 나가겠다"고 말했다.

jycafe@newspim.com