서울시, 청년 부동산 중개보수 지원…청년안심주택 피해자까지

청년안심주택 피해자와 부상제대군인 우선 지원 결정
[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시는 오는 14일까지 '청년 부동산 중개보수 및 이사비 지원사업'에 참여할 4000명을 모집한다고 1일 밝혔다.
이 지원사업은 주거 부담을 덜어주기 위해 청년들에게 부동산 중개보수 및 이사비를 최대 40만 원까지 지원하는 프로그램으로, 서울시는 2022년부터 이를 시행해왔다. 만 19세에서 39세인 무주택 청년 대상이다. 지난해에는 1만 7512명이 신청해 최종 9579명이 평균 33만 원을 지원받았다.
올해에는 청년안심주택 피해 임차인 및 청년부상제대군인을 우선 지원대상에 포함시켜 이들의 주거 안정과 사회 복귀를 돕기로 했다.
우선지원대상에는 사회적 약자 및 주거취약 청년이 포함되며, 청년안심주택 피해 임차인과 청년부상제대군인을 포함하고 있다.
이와 함께, 서울시는 행정안전부의 공공 마이데이터 서비스를 도입하여 필수 제출 서류를 5종에서 3종으로 축소한다. 신청자는 동의할 경우 주민등록표 등·초본과 가족관계증명서를 자동으로 제출받을 수 있다.
지원 요건은 2024년 1월 1일 이후 서울로 전입했거나 이사한 만 19세에서 39세의 무주택 청년이며, 주택 거래금액은 2억 원 이하로 가구당 중위소득 150% 이하(1인 가구 384만 7000원, 세전 기준)이어야 한다. 유사한 지원을 받은 경우나 부모 소유 주택을 임차하는 경우는 제외된다.
신청자는 4월 1일 10시부터 14일 18시까지 청년몽땅정보통을 통해 신청할 수 있으며, 지원 대상자 발표는 7월 말로 예정되어 있다. 하반기 모집도 8월 중 진행될 예정이다.
청년 몽땅정보통의 공지사항에서 자세한 내용을 확인할 수 있으며, 문의는 Q&A 게시판이나 콜센터를 통해 할 수 있다.
한편, 지난해 신청자 중 20대는 66.3%를 차지했으며, 신청자들은 주로 원룸에 거주하는 것으로 나타났다. 중개보수와 이사비를 모두 신청한 경우는 40.3%, 중개보수만 신청한 비율은 53.3%였다.
김철희 서울시 미래청년기획관은 "서울 청년들이 집 때문에 꿈을 포기하지 않는 도시를 만들기 위해 서울시는 정책 역량을 총동원 중"이라며 "이번에 신청을 받는 부동산 중개보수 및 이사비 지원을 포함하여 청년들이 체감할 수 있는 주거 정책을 지속적으로 발굴·추진해 나가겠다"고 말했다.
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