경기도교육청 '유보통합' 속도 낸다... "현장 소통으로 실행력 강화

31일 제1차 유보통합 현장자문위 개최... 2026년 추진 전략 협의

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 유치원과 어린이집의 격차를 해소하고 영유아 누구에게나 평등하고 질 높은 교육 환경을 제공하기 위해 '유보통합(교육·보육 통합)' 정책의 현장 실행력을 대폭 강화한다.

'유보통합(교육·보육 통합)' 정책의 현장 실행력을 대폭 강화한다. [사진= 경기교육청]

경기도교육청은 31일 남부청사에서 '2026년 제1차 영유아 유보통합 현장자문위원회'를 열고 지난해 정책 성과 점검과 올해 추진 전략을 논의했다고 밝혔다.

이날 회의에는 유치원과 어린이집 관계자, 학부모, 학계 전문가 등 20여 명이 참석해 ▲2025년 유보통합 주요 성과▲2026년 경기 영유아 교육·보육 통합 기본 계획▲장애 영유아 지원 방안 등을 중심으로 현장의 목소리를 모았다.

도교육청은 지난해 유보통합 추진 과정에서 교육과 보육의 협력 체계를 구축하고 현장 지원 정책을 확대한 점을 주요 성과로 꼽았다.

올해는 이를 바탕으로 영유아 교육·보육 지원 강화, 기관 간 협력 확대, 제도 통합 준비를 본격화한다. 특히 정책이 현장에 안착할 수 있도록 실질적인 체감도를 높이는 방향으로 사업을 추진할 계획이다.

특히 이번 자문위에서는 장애 영유아를 위한 유보통합 추진 방향이 심도 있게 다뤄졌다. 장애의 조기 발견부터 맞춤형 지원까지 이어지는 협력 체계를 운영하고 현장 지원을 대폭 확대해 장애 영유아의 교육 기회를 보장하고 통합 지원 체계를 공고히 하겠다는 방침이다.

현재 유보통합은 중앙정부 차원에서는 교육부로 관리체계가 일원화됐으나, 지방 단위에서는 교육청과 지자체가 공동 추진하는 과도기적 단계에 있다. 도교육청은 이러한 환경 속에서 현장자문위원회를 통해 현장의 혼란을 최소화하고 안정적인 정착 기반을 마련한다는 구상이다.

도교육청 관계자는 "유보통합은 아이들의 미래를 위해 반드시 가야 할 길"이라고 말했다. [사진= 경기교육청]

도교육청 관계자는 "유보통합은 아이들의 미래를 위해 반드시 가야 할 길"이라며 "현장자문위원회를 통해 소통의 벽을 허물고 교육청과 지자체의 긴밀한 협력 속에서 정책 실행력을 높여 나가겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com