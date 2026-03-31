블랙스톤, 63억달러 규모 '라이프사이언스 6호 펀드' 최종 클로징

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 세계 최대 대체투자 자산운용사 블랙스톤은 31일 '블랙스톤 라이프사이언스 6호' 펀드가 총 63억달러 규모로 최종 클로징됐다고 밝혔다.

회사에 따르면 이번 펀드는 모집 상한선인 하드캡을 달성했으며 초과 청약 속에 마감됐다. 이는 생명과학 분야 사모펀드 사상 최대 규모로, 직전 5호 펀드와 비교해 약 40% 증가한 성과를 기록했다.

블랙스톤 로고. [사진=블랙스톤]

니콜라스 갈라카토스(Nicholas Galakatos) 블랙스톤 라이프사이언스 글로벌 대표는 "이번 펀드를 통해 당사의 전략과 생명과학 분야의 비전에 대해 깊은 신뢰와 지지를 보내준 투자자들에게 감사드린다"고 말했다.

이어 "블랙스톤은 그동안 글로벌 선도 기업들과의 파트너십을 통해 총 34건의 의약품 및 의료기기 승인을 성공적으로 이끌어냈다"며 "이러한 성과는 기업들과의 협력을 바탕으로, 환자들에게 필요한 주요 제품을 효과적으로 전달해 온 당사의 역량을 입증한다"고 덧붙였다.

블랙스톤은 2018년 생명과학 주요 분야의 기업과 제품들에 투자하기 위해 전용 플랫폼인 블랙스톤 라이프사이언스를 출범시켰다. 지난해 4분기 기준 약 150억달러의 운용자산(AUM)을 보유한 이 플랫폼은 혁신 의약품 및 의료기술의 개발과 상업화를 지원한다. 설립 이후 현재까지 215개 이상의 의약품 개발을 뒷받침했다.

블랙스톤 라이프사이언스는 최근 12개월 동안 약 20억달러 규모의 신규 투자를 집행하며 활발한 투자 행보를 이어가고 있다. 주요 투자 사례로는 ▲머크와 사시투주맙 티루모테칸(sac-TMT) 관련 연구개발 자금 지원 ▲급성 골수성 백혈병 치료제 공동 투자 ▲테바와 두바키투그(duvakitug) 개발을 위한 4억달러 규모 전략적 투자 ▲알나일람과 RNAi 치료제 개발 가속화를 위한 20억달러 규모 전략적 금융 협력 ▲안토스 테라퓨틱스의 노바티스 인수 지원 등이 있다.

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