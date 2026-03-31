진주시·전주시, 문화도시 조성 MOU…문화 자산 교류 지역 경제 활성화

전통문화 콘텐츠 협력 방안 마련

문화 자산 교류 경제 성장 기대

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 영호남을 대표하는 경남 진주시와 전북도 전주시가 대한민국 문화도시 조성을 위한 손을 잡았다.

진주시와 전주시는 지난 30일 전주시청에서 윤동욱 전주시장 권한대행 부시장과 조규일 진주시장 등 관계자들이 참석한 가운데 '대한민국 문화도시 조성 및 문화 교류 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 31일 밝혔다.

조규일 경남 진주시장(왼쪽)지난 30일 전주시청에서 우범기 전주시장과 체결한 '대한민국 문화도시 조성 및 문화 교류 활성화를 위한 업무협약서'를 선보이고 있다.[사진=진주시] 2026.03.31

이번 협약은 양 도시의 풍부한 문화 자산을 공유해 지역 경제 활성화와 도시 경쟁력을 강화하기 위해 추진됐다.

협약 내용은 문화도시 간 비전 공유 및 정책 협력, 공통·특화 문화자원 활용 물적·인적 교류, 지역 문화예술 단체 및 문화사업체 간 상호 교류, 기타 상호 발전 사항 등이다.

진주시는 첫 교류 사업으로 6월 전주 단오축제에 실크등을 대여·전시한다. 10월 진주남강유등축제와 전주한지축제에는 실크 유등과 새 한지 유등을 전시해 두 도시 문화 자산을 알린다.

이번 협약은 공동 기획과 협업으로 실질적 문화협력 모델을 구축하는 데 의미가 있다. 전통문화와 콘텐츠를 연계해 새로운 가치를 창출하고 관광·산업에 접목, 지역 경제를 활성화할 계획이다.

시 관계자는 "대한민국 문화도시 조성 사업은 지역 경제 핵심 동력"이라며 "이번 협약으로 문화 자산 교류를 활성화하고 대표 브랜드를 알리는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

news2349@newspim.com