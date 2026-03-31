HD현대 주총서 권오갑 명예회장 "각사별 리스크 전담팀 구성"

HD현대, 31일 정기주주총회 개최...총 6개 안건 가결

결산 배당 1300원 지급 결정...연간 주당 배당금 총 4000원

"세계 경제 불확실성 적극 대응·책임 경영 통해 주주소통 강화"

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = HD현대는 31일 경기도 성남에 위치한 HD현대 글로벌R&D센터에서 '제9기 정기 주주총회'를 개최했다.

이번 주주총회에서는 ▲재무제표 승인의 건 ▲집중투표제가 배제된 정관 변경의 건 ▲그 외 정관 변경의 건 ▲이사 선임의 건 ▲감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ▲이사 보수한도 승인의 건 등 총 6개 안건이 가결됐다.

HD현대는 이날 조영철 부회장을 사내이사로, 장경준 전 삼일회계법인 고문을 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 선임했다.

이날 발표된 영업보고(연결기준)에 따르면 HD현대는 지난해 매출 71조2594억 원과 영업이익 6조996억원을 기록하며 견조한 실적을 달성했다.

이번 주주총회에서 HD현대는 중장기 배당정책에 따라 주당 1300원의 결산 배당금을 지급키로 결정했다. 분기 배당을 포함한 연간 주당 배당금은 총 4000원이다. HD현대는 향후에도 안정적인 배당 기조를 유지하는 한편, 다양한 주주가치 제고 방안을 실천해 나갈 계획이다.

권오갑 HD현대 명예회장은 "최근 세계 경제 불확실성이 극대화되고 있는 가운데 HD현대는 각사별 리스크 전담팀 구성, 사업 포트폴리오 다변화 등을 통해 적극적으로 대응해 나가겠다"며 "앞으로도 책임 경영을 통해 주주와의 소통을 강화할 것"이라고 밝혔다.

y2kid@newspim.com