경기복지재단 '2026 경기청년 재기격려지원사업' 참여자 모집

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기복지재단 경기도서민금융복지지원센터는 개인회생 면책을 앞두거나 마친 청년들이 당당히 경제활동에 복귀할 수 있도록 오는 4월 6일부터 '2026 경기청년 재기격려지원사업' 참여자를 모집한다고 31일 밝혔다.
재단에 따르면 이 사업은 경기도에 주소지를 두고 개인회생 채무변제 완료 예정일 3개월 이내이거나 면책 결정일로부터 6개월 미경과자 만 19~39세(1986년 1월 1일~ 2007년 12월 31일 출생) 근로 청년을 대상으로 진행한다.
다만 변제금을 3회 이상 미납한 경우는 지원 대상에서 제외되며, 2026년 건강보험료 기준 중위소득 140% 이하의 조건을 충족해야 신청할 수 있다.
이번 사업은 단순한 지원에 그치지 않고, 금융교육과 맞춤형 재무상담을 통해 다시 흔들리지 않는 재무 기반을 마련할 수 있도록 돕는 데 중점을 두고 있다. 모든 과정을 성실히 이수한 청년에게는 그동안의 노력과 인내를 응원하는 의미로 100만 원의 재기격려금이 지급된다.
신청은 경기도 서민금융복지센터 누리집 공지사항 내 QR 링크를 통해 가능하며, 최종 선정자는 5월 26일 개별 문자 및 누리집 공지를 통해 안내한다. 자세한 문의는 경기도서민금융복지지원센터 원스톱센터로 하면 된다.
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