김영록 "영암 나불도에 국제 규모 파크골프장 조성"

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보가 전남 서부권 발전 공약으로 영암 나불도에 국제 규모의 파크골프장을 건립하겠다는 구상을 밝혔다.
김 예비후보는 31일 목포지역 파크골프 동호회원들과 면담을 갖고 "국제대회 유치가 가능한 수준의 파크골프장을 영암 삼호면 나불도에 조성해 서부권을 파크골프의 중심지로 만들겠다"고 밝혔다.
이날 면담에는 오영택 목포파크골프연합회장을 비롯한 동호회원 20여 명이 참석했다.
이들은 "파크골프장은 행복한 노후를 위한 필수시설"이라며 김 예비후보의 정책 구상에 지지를 표했다. 특히 108홀 규모의 국제적 파크골프장 건설을 요청했다.
김 예비후보는 이에 "국제대회가 가능한 규모로 조성하는 방안을 검토하겠다"며 "생활체육 인프라를 확충해 서부권을 파크골프 메카로 육성하겠다"고 밝혔다.
그는 또 전남광주특별시 각 권역에 54홀 이상 규모의 '명품 파크골프장'을 조성하고 2030년까지 총 50곳의 파크골프장을 새로 구축하겠다는 계획을 재확인했다.
김 예비후보는 "누구나 손쉽게 파크골프를 즐길 수 있는 환경을 만들어 지역민의 건강을 증진시키고, 숙박·편의시설과 연계해 지역 관광 활성화에도 기여하겠다"고 강조했다.
ej7648@newspim.com