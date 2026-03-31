'호르무즈' 긴장에도 중국 증시가 선방하는 이유

A주 시장 영향, 주요국 대비 크게 낮아

개전 한달 상하이지수 낙폭 6%대에서 방어

에너지 자급률 높아 경제 타격 제한적

투자기관들 오히려 "A주 비중 확대 기회"

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 한 달간 지속되는 미국·이스라엘과 이란 간의 전쟁(중동전쟁) 여파로 아시아 각국의 주가가 큰 폭의 조정을 받고 있다. 서구권 국가 중에서도 한국과 일본 증시가 유독 중동 지역 정세 불안의 영향을 민감하게 받는 상황이다.

중국 위안화 자산의 대표주자 A주도 예외가 아니다. 중국 상하이종합지수는 전쟁 발발 후 4주 연속 하락세를 보였다. 지난주(3월 23일~29일) A주 시장은 중동전쟁으로 인해 큰 변동성을 나타냈다. 23일에는 3% 넘게 떨어지며, 전쟁 초기만 해도 4,200포인트에 근접했던 상하이종합지수가 3,810포인트대까지 후퇴하기도 했다.

이처럼 중국 증시 A주 역시 미국-이란 전쟁으로 타격을 입긴 했으나, 한국과 일본 등 주변 아시아 주요국 증시의 낙폭과 비교하면 상대적으로 변동성이 작고 영향도 크지 않았다고 볼 수 있다.

또한 지수 방어력과 회복력도 다른 주요국 증시와는 사뭇 다른 추세를 보이고 있다. 중동전쟁 한 달 동안 상하이종합지수는 낙폭을 6%대에서 방어했다. 31일 오전 장 현재 한국과 일본 증시가 큰 폭의 하락세를 보이는 와중에도 중국 상하이종합지수는 0.4% 상승세를 나타냈다.

지정학적 위기 속에서 중국 A주가 강한 방어력과 독자적 회복력을 보이는 데 대해 골드만삭스·UBS 등 글로벌 투자기관들은 중국의 높은 에너지 자립도와 AI 경쟁력 등을 이유로 제시하며, A주 비중 확대를 권유할 정도다.

실제 한·중·일 아시아 3국의 에너지 자급률을 비교해 보면 한국이 19%, 일본이 12%인 데 비해 중국은 자국 생산 원유 30%를 포함해 에너지 자급률이 85%에 달한다.

글로벌 투자기관과 중국 현지 기관들은 중국 경제와 증시가 '오일 쇼크'에 잘 버티는 이유에 대해 다양한 분석을 내놓고 있다. 골드만삭스는 중국이 에너지 이용 구조 측면에서 유리한 위치에 있다고 평가했다.

중국의 전체 에너지 소비 중 원유와 액화천연가스(LNG)가 차지하는 비중은 28% 정도로 세계 최저 수준이다. 반면 원자력, 풍력, 태양광 등 재생에너지 발전 비중은 10년 전 26%에서 현재 40%까지 확대되며 에너지 구조 전환에 성공했다는 평가를 받는다.

또한 중국의 석유 매장량은 약 12억 배럴로, 수입이 완전히 중단되는 극단적인 상황에서도 110일 이상 버틸 수 있는 상황이다. 무엇보다 중국 증시 수익률은 브렌트유 가격과 상관 관계가 매우 낮다. 단기적인 유가 급등이 A주 지수에 미치는 영향이 제한적이다. (중국 펑파이신문 참조)

중국 증시가 중동전쟁 같은 지정학적 리스크에 견고한 또다른 이유 중 하나는 낮은 개방성 때문에 글로벌 자본시장과의 동조화 연결고리가 약하다는 점이다. 외국인 지분율이 3%에 불과해 외자가 빠져나가도 충격이 미미하다.

많은 글로벌 투자기관은 중국 A주의 S&P 500 지수 상관성이 0.2~0.3 수준에 불과해 투자 포트폴리오 위험을 분산하는 데 있어서도 중국 A주는 핵심 자산 가운데 하나라고 여기고 있다.

AI 기술주를 중심으로 한 중국 증시의 내재적 투자가치 자체만으로도 A주는 매력적인 투자 자산이라는 평가가 나온다. 중동 정세 불안에도 불구하고 중국 투자자들 사이에서 이러한 기술주로 구성된 특정 펀드 상품 매매가 늘어나고 있다는 소식이다.

인공지능(AI)을 핵심으로 한 기술주는 중국 증시 안팎에서 가장 뜨거운 투자 자산으로 주목받는다. 모건스탠리와 골드만삭스는 중국의 AI 모델인 '딥시크(DeepSeek)'의 등장을 중국 AI 산업의 획기적 전환점으로 평가했다.투자기관들은 A주 시장 내 우량 기업들의 수익 개선과 기업 가치 상승 속도가 빨라질 것이라고 전망하고 있다.

중국 증시 투자 전문가들은 중동전쟁이 한 달간 지속되는 동안 중국 경제와 A주 증시를 뒤 흔들었던 큰 바람은 이미 지나갔다며, 앞으로 어떤 풍파가 닥치더라도 그 파장이 넓고 깊게 퍼지지는 않을 것으로 내다본다.

전쟁의 불확실성으로 부진한 장세가 이어질 수 있겠지만, 투자 전문가들은 AI 컴퓨팅 파워, 클라우드, 반도체 공급망 등 정책 지원과 글로벌 수요가 맞물린 섹터를 여전히 기회로 보고 있다. 한편으로는 중동전쟁 리스크가 커질수록 위안화 자산에 대한 글로벌 투자 매력도가 오히려 높아질 수 있다는 관측도 나온다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com