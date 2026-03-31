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2026.04.06 (월)
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'호르무즈' 긴장에도 중국 증시가 선방하는 이유

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A주 시장 영향, 주요국 대비 크게 낮아
개전 한달 상하이지수 낙폭 6%대에서 방어
에너지 자급률 높아 경제 타격 제한적
투자기관들 오히려 "A주 비중 확대 기회"

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 한 달간 지속되는 미국·이스라엘과 이란 간의 전쟁(중동전쟁) 여파로 아시아 각국의 주가가 큰 폭의 조정을 받고 있다. 서구권 국가 중에서도 한국과 일본 증시가 유독 중동 지역 정세 불안의 영향을 민감하게 받는 상황이다.

중국 위안화 자산의 대표주자 A주도 예외가 아니다. 중국 상하이종합지수는 전쟁 발발 후 4주 연속 하락세를 보였다. 지난주(3월 23일~29일) A주 시장은 중동전쟁으로 인해 큰 변동성을 나타냈다. 23일에는 3% 넘게 떨어지며, 전쟁 초기만 해도 4,200포인트에 근접했던 상하이종합지수가 3,810포인트대까지 후퇴하기도 했다.

이처럼 중국 증시 A주 역시 미국-이란 전쟁으로 타격을 입긴 했으나, 한국과 일본 등 주변 아시아 주요국 증시의 낙폭과 비교하면 상대적으로 변동성이 작고 영향도 크지 않았다고 볼 수 있다.

또한 지수 방어력과 회복력도 다른 주요국 증시와는 사뭇 다른 추세를 보이고 있다. 중동전쟁 한 달 동안 상하이종합지수는 낙폭을 6%대에서 방어했다. 31일 오전 장 현재 한국과 일본 증시가 큰 폭의 하락세를 보이는 와중에도 중국 상하이종합지수는 0.4% 상승세를 나타냈다.

 

지정학적 위기 속에서 중국 A주가 강한 방어력과 독자적 회복력을 보이는 데 대해 골드만삭스·UBS 등 글로벌 투자기관들은 중국의 높은 에너지 자립도와 AI 경쟁력 등을 이유로 제시하며, A주 비중 확대를 권유할 정도다.

실제 한·중·일 아시아 3국의 에너지 자급률을 비교해 보면 한국이 19%, 일본이 12%인 데 비해 중국은 자국 생산 원유 30%를 포함해 에너지 자급률이 85%에 달한다.

글로벌 투자기관과 중국 현지 기관들은 중국 경제와 증시가 '오일 쇼크'에 잘 버티는 이유에 대해 다양한 분석을 내놓고 있다. 골드만삭스는 중국이 에너지 이용 구조 측면에서 유리한 위치에 있다고 평가했다.

중국의 전체 에너지 소비 중 원유와 액화천연가스(LNG)가 차지하는 비중은 28% 정도로 세계 최저 수준이다. 반면 원자력, 풍력, 태양광 등 재생에너지 발전 비중은 10년 전 26%에서 현재 40%까지 확대되며 에너지 구조 전환에 성공했다는 평가를 받는다.

또한 중국의 석유 매장량은 약 12억 배럴로, 수입이 완전히 중단되는 극단적인 상황에서도 110일 이상 버틸 수 있는 상황이다. 무엇보다 중국 증시 수익률은 브렌트유 가격과 상관 관계가 매우 낮다. 단기적인 유가 급등이 A주 지수에 미치는 영향이 제한적이다. (중국 펑파이신문 참조)

중국 증시가 중동전쟁 같은 지정학적 리스크에 견고한 또다른 이유 중 하나는 낮은 개방성 때문에 글로벌 자본시장과의 동조화 연결고리가 약하다는 점이다. 외국인 지분율이 3%에 불과해 외자가 빠져나가도 충격이 미미하다.

많은 글로벌 투자기관은 중국 A주의 S&P 500 지수 상관성이 0.2~0.3 수준에 불과해 투자 포트폴리오 위험을 분산하는 데 있어서도 중국 A주는 핵심 자산 가운데 하나라고 여기고 있다.

AI 기술주를 중심으로 한 중국 증시의 내재적 투자가치 자체만으로도 A주는 매력적인 투자 자산이라는 평가가 나온다. 중동 정세 불안에도 불구하고 중국 투자자들 사이에서 이러한 기술주로 구성된 특정 펀드 상품 매매가 늘어나고 있다는 소식이다.

인공지능(AI)을 핵심으로 한 기술주는 중국 증시 안팎에서 가장 뜨거운 투자 자산으로 주목받는다. 모건스탠리와 골드만삭스는 중국의 AI 모델인 '딥시크(DeepSeek)'의 등장을 중국 AI 산업의 획기적 전환점으로 평가했다.투자기관들은 A주 시장 내 우량 기업들의 수익 개선과 기업 가치 상승 속도가 빨라질 것이라고 전망하고 있다.

중국 증시 투자 전문가들은 중동전쟁이 한 달간 지속되는 동안 중국 경제와 A주 증시를 뒤 흔들었던 큰 바람은 이미 지나갔다며, 앞으로 어떤 풍파가 닥치더라도 그 파장이 넓고 깊게 퍼지지는 않을 것으로 내다본다.

전쟁의 불확실성으로 부진한 장세가 이어질 수 있겠지만, 투자 전문가들은 AI 컴퓨팅 파워, 클라우드, 반도체 공급망 등 정책 지원과 글로벌 수요가 맞물린 섹터를 여전히 기회로 보고 있다. 한편으로는 중동전쟁 리스크가 커질수록 위안화 자산에 대한 글로벌 투자 매력도가 오히려 높아질 수 있다는 관측도 나온다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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