김대권 수성구청장 예비후보, 사람 중심 정책 공약 제시

교육은 더 넓게, 복지는 더 촘촘하게

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=김대권 수성구청장 예비후보는 수성구의 미래 경쟁력을 높이기 위한 핵심 전략으로 미래교육과 희망나눔 복지 강화를 제시했다. 김 예비후보는 "수성구는 전국 최고 수준의 교육 인프라를 갖춘 도시"라며 "이제는 교육의 범위와 내용을 한 단계 더 확장해 지역 전체가 배움의 공간이 되는 구조로 나아가야 한다"고 밝혔다.

이를 위해 학교 밖 청소년을 위한 '또다른 학교' 고도화, 고교학점제 연계 프로그램 확대, AI 기반 미래인재 양성, 세계시민·전통·생태 교육 프로그램 운영, IB 교육 지원 강화 등을 추진할 계획이다. 입시 중심을 넘어 창의와 사유, 인성을 함께 키우는 미래형 교육체계를 통해 아이 한 명, 한 명의 가능성을 키우겠다는 구상이다.

김대권 수성구청장 예비후보는 사람 중심 정책 공약을 제시했다.[사진=김대권 선거사무소] 2026.03.31 yrk525@newspim.com

복지 분야에서는 생활 속에서 체감할 수 있는 촘촘한 지원체계 구축에 초점을 맞췄다. 김 예비후보는 "복지는 특정 계층이 아닌 누구나 필요할 때 기대어 설 수 있는 기반이어야 한다"고 강조했다. 이에 따라 지산·범물·범어·만촌권을 중심으로 권역별 종합사회복지관을 확충하고, 연호지구에도 복지 인프라를 보강하는 한편, 민간 복지타운 유치와 빈집을 활용한 복지시설 조성 등 다양한 방식으로 생활 밀착형 복지 기반을 확대해 나갈 계획이다.

아울러 통합돌봄 '수성품안(安)에)' 추진과 함께 휴일·야간 어린이집, 달빛어린이병원 등 돌봄 공백 해소에 나서고, 노인·보훈·장애인 맞춤 지원과 청년·취약계층 자립 지원도 강화한다는 방침이다. 이와 함께 수성구 노인지회 건립과 보훈회관 신축도 추진해 어르신과 보훈 대상자의 복지 기반을 한층 강화할 계획이다.

또한 스마트 농업과 이끼 생산기술을 활용한 장애인 일자리 모델을 도입하고, 장애인 체육회 설치를 통해 자립 기반과 생활체육 환경을 함께 확대하는 한편, 1인 가구 증가에 대응한 사회적 고립 대응체계도 마련할 계획이다.

김 예비후보는 "교육은 미래를 준비하는 힘이고, 복지는 현재의 삶을 지탱하는 기반"이라며 "두 영역이 균형 있게 작동할 때 주민들이 체감하는 변화도 커질 것"이라고 밝혔다. 이어 "각 삶의 단계에서 필요한 지원이 자연스럽게 이어지는 도시를 만들어 가겠다"고 강조했다.

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