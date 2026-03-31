"벚꽃 9경에서 봄 만끽하세요"…성남지역 4월1~5일 벚꽃만개

[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시가 지역 내 벚꽃을 보기 좋은 명소 성남 벚꽃 9경을 소개했다.

경기 성남시 벚꽃9경 중 분당구 삼평동 운중천변 벚꽃길.[사진=성남시]

벚꽃9경은 다음과 같다.

1경은 분당구 수내동 중앙공원 분당천변 2㎞ 구간으로 산책길을 따라 가족, 연인들의 데이트 코스로 제격이며 2경은 야탑동 분당구보건소 앞 탄천변 녹지 1.5㎞ 구간으로 운동을 하면서 즐기기 좋은 코스다.

3경은 수정구 단대동 산성역에서 남한산성으로 올라가는 1㎞ 구간으로 벚꽃 군락지에서 쉬어가는 등산객이 많고 4경은 중원구 상대원동 중원초등학교 앞 상대원 시설 녹지대 0.5㎞ 구간으로 아름다운 산책 공간으로 꼽힌다.

5경은 분당구 서현동 제생병원 앞 탄천변 공공공지 내 녹지대 1㎞ 구간으로 탄천을 바라보면서 피크닉을 즐기기에 좋은 장소이고 6경은 분당구 구미동 탄천변 녹지대 2㎞ 구간으로 탄천 길을 따라 핀 벚꽃을 구경하면서 산책을 즐길 수 있다.

7경은 수정구 태평동 탄천 물놀이장 주변 1㎞ 구간 둑길로 주변 생태환경과 벚꽃이 조화를 이루고 있으며 8경은 수정구 수진동 수진공원 진입로 0.5㎞ 구간으로 잔디광장, 운동 기구, 벤치 등 공원시설을 이용하면서 벚꽃 나들이를 즐기기가 좋다.

9경은 분당구 삼평동 운중천 0.3㎞ 구간으로 벚꽃이 터널 모양을 이루고 있다.

성남시 관계자는 "지역 내 벚꽃 개화 시기 4월 1~5일로 예상한다"라면서 "도심 곳곳에서 벚꽃을 즐기며 봄을 만끽할 수 있을 것"이라고 말했다.

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