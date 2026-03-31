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CGV, '씨집에 가면' 4월 라인업…'런닝맨' 쉘터' 단독 개봉

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = CGV는 CGV에서만 만나볼 수 있는 단독 개봉작을 소개하는 월간 시리즈 '씨집에 가면'의 4월 입주작 라인업을 31일 공개했다.

4월 라인업은 애니메이션, 감성 로맨스, 액션, 공연 실황 등 다양한 장르로 구성해 관객 선택의 폭을 넓혔다. 특히 SCREENX, 4DX 등 기술특별관 포맷으로 즐길 수 있는 콘텐츠를 강화해 극장에서만 가능한 차별화된 관람 경험을 선사한다.

4일에는 '특별편집판 기동전사 건담 철혈의 오펀스 우르드 헌트 -작은 도전자의 궤적-'이 개봉한다. '기동전사 건담 철혈의 오펀스' 세계관을 확장한 작품으로, 새로운 주인공의 서사를 중심으로 한 메카닉 액션을 선보인다.

[사진=CGV]

8일에는 미국 영화사 A24의 로맨스 영화 '위 리브 인 타임'이 개봉한다. 플로렌스 퓨와 앤드류 가필드가 출연해 서로의 삶을 변화시키는 10년의 시간을 섬세하게 그려낸다. '스펜서', '더 파더' 제작진이 참여해 완성도를 높이고, 깊은 여운을 더한다. 같은 날 개봉하는 '엔하이픈: 이머전 인 시네마'는 SCREENX·4DX·ULTRA 4DX 포맷으로 만나볼 수 있다.

11일에는 인기 예능을 원작으로 한 애니메이션 '런닝맨' 시리즈의 세 번째 극장판 '런닝맨: 라이트&쉐도우'가 개봉한다. '퇴마록', '레드슈즈', '유미의 세포들 더 무비' 등을 제작한 로커스가 시리즈 최고 수준의 완성도를 선보인다.

15일에는 제이슨 스타뎀이 출연하는 액션 영화 '쉘터'가 개봉한다. 은둔하던 인간병기가 다시 전투 본능을 깨우는 과정을 그린 논스톱 액션이 강렬함을 선사한다.

22일에는 일본 인기 밴드 원 오크 록의 닛산 스타디움 공연을 담은 '원 오크 록 디톡스 투어 인 시네마'가 SCREENX·4DX·ULTRA 4DX로 관객을 만난다. '기동전사 건담: 섬광의 하사웨이' 3부작 중 두 번째 이야기 '기동전사 건담: 섬광의 하사웨이 키르케의 마녀'도 같은 날 개봉한다.

23일에는 '줄무늬 파자마를 입은 소년'이 국내 최초로 개봉한다. 2차 세계대전을 배경으로 나치 장교의 아들과 유대인 소년의 우정을 담은 영화로 깊은 여운을 전하는 작품이다.

CGV 장지연 콘텐츠운영팀장은 "4월 '씨집에 가면'은 장르와 포맷을 다양화해 CGV에서만 경험할 수 있는 라인업을 선보인다"며 "따뜻한 봄날, 극장 나들이를 통해 즐거운 시간 보내시길 바란다"고 말했다.

jyyang@newspim.com

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